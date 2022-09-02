Андрей Бедняков станет отцом во второй раз: Фото

Ведущий Нового канала, Андрей Бедняков снова станет отцом. Тайну раскрыла его жена Анастасия Короткая, выложив на своей странице в Instagram фото, на котором хорошо заметен округлившийся животик.

«Вот такие новости! Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев», — подписала снимок Анастасия.

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Известно, что жена Андрея Беднякова, актриса Анастасия Короткая с 6-летней дочерью Ксенией после начала полномасштабной войны в Украине уехала за границу и до сих пор находится там.

В одном из интервью Андрей рассказал, что дочь очень просится домой, но он считает, что возвращаться его любимым еще рано.

«Вот, блин, оставил на полгода», — оставил под фото жены шутливый комментарий Андрей.

Мы все очень верим, что скоро война закончится, и все, кто уехал за границу, смогут наконец-то вернуться к родным домой, а Андрей сможет лично встретить жену с малышом из роддома в свободной, мирной Украине.