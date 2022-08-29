В приложении «Дія» появятся новые документы: когда и какие именно

Министерство цифровой трансформации планирует сегодня, 29 августа, запустить ряд новых сервисов в приложении «Дія»

По словам вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, успешно завершено бета-тестирование новых сервисов и уже сегодня в «Дія» будут доступны:

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пенсионные удостоверения;

вид на временное проживание;

вид на постоянное проживание

доступ к англоязычным документам;

документы о шеринге авто.

Пенсионное удостоверение — один из самых популярных документов. Им пользуются более 12 млн украинцев. Для пенсионеров пенсионное считается чем-то вроде второго паспорта, благодаря которому они получают выплаты и льготы.

Не будет необходимости носить физический документ с собой. Он всегда будет под рукой в ​​«Дії». Поэтому владельцы пенсионного смогут использовать его для получения госуслуг онлайн, предъявлять в аптеке или в общественном транспорте.

Важно, что в «Дії» будут показываться пенсионные, выданные после 2014 года. Поэтому если у человека документ старого образца в виде книжечки, его нужно обновить.

Вид на жительство. Иностранцы смогут подтверждать свое лицо цифровым документом. Например, во время обслуживания в банке. Впоследствии через вид можно будет создать «Дія. Підпис» и пользоваться сервисами «Дії».

В «Дії» будут изображаться виды в виде пластиковой карты с бесконтактным носителем. Документы такого образца начали издавать после апреля 2018 года. Для того чтобы они подтянулись, необходимо иметь идентификационный номер (РНОКПП). Эту услугу Минцифра разрабатывает совместно с МВД и ДМС.

Англоязычные документы. Минцифра активно работает над международной интеграцией «Дії». Благодаря англоязычным документам украинцы, более 5,5 млн из которых вынужденно находятся за границей, смогут пользоваться цифровыми документами за пределами Украины. Кстати, права и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Эту услугу Минцифра реализует совместно с МВД, ДМС, Главным сервисным центром МВД и ГП «Инфотех».

Шеринг авто. Это не новая услуга в применении. Ее еще во время Diia Summit в феврале. Но в начале полномасштабной войны по соображениям безопасности реестры с необходимыми документами не работали. Соответственно, шеринг авто в «Дії» тоже.

Сейчас реестры возобновили работу. Работает это так: Вы берете авто жены (супруга), но техпаспорт остался дома. Подаете заявку на шеринг авто в «Дії». Ваша жена (муж) делает то же самое — и техпаспорт появится у вас в применении. Эту услугу Минцифра реализует совместно с МВД, Главным сервисным центром МВД и ГП «Инфотех».

Фото — Мінцифра, thedigital.gov.ua

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