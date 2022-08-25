Що робити під час вибуху на ЗАЕС: покроковий план дій від хіміка

Викладач хімії, кандидат хімічних наук, популярний TikTok-блогер і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч склав алгоритм дій на випадок найгіршого сценарію

Майже півроку російські військові контролюють Запорізьку АЕС — вони розмістили на станції бойову техніку та регулярно влаштовують провокації з обстрілами. У будь-який момент окупанти можуть спровокувати жахливу ядерну та радіаційну катастрофу. Що треба робити, якщо на ЗАЕС все-таки станеться аварія, розповів хімік-науковець і учасник реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» Гліб Репіч.

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— По-перше, підготуйтеся. Ті, хто живе неподалік від станції, зберіть тривожну валізку, — попередив Гліб. — Покладіть одяг, що повністю закриває шкіру та волосся. Візьміть також змінний комплект і обов’язково купіть респіратор класу FFP3 — він захистить від вдихання радіоактивного пилу.

Якщо на ЗАЕС станеться аварія:

Обов’язково увімкніть засоби зв’язку, слухайте та виконуйте розпорядження ДСНС. Зробіть запас їжі та води в щільно закритому контейнері всередині приміщення. Залишайтесь в оселі або укриттях. Заберіть всередині домашніх тварин. Щільно зачиніть двері та вікна, вентиляційні отвори закрийте вологою тканиною. Пам’ятайте, що радіація розповсюджується у вигляді радіоактивного пилу. Пил — ваш ворог. Робіть вологе прибирання кілька разів на добу, не забувайте митися й самі. Якщо так сталося, що ви опинилися на вулиці та на вас потрапив радіоактивний пил — треба провести дезактивацію. Зніміть одяг і взуття, яке контактувало з навколишнім середовищем, і залиште за межами укриття. Вимийтеся з милом, особливо ретельно — відкриті ділянки шкіри та волосся. Не приносьте в оселю нічого з двору. Не вживайте їжу з вулиці. На відкрите повітря виходити також не варто. Придбайте дозиметр. Він допоможе зрозуміти, що певна річ або продукти заражені радіоактивними речовинами. Пройдіть йодну профілактику — випийте калій йодид. 125 мг — доза для дорослих, і вдвічі менше — для дітей.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим — 5 вересня о 20:00 на Новому каналі!