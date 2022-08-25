Новий каналПара на мільйонНовини

Що робити у разі аварії на ЗАЕС: поради хіміка-науковця

Що робити під час вибуху на ЗАЕС: покроковий план дій від хіміка

Викладач хімії, кандидат хімічних наук, популярний TikTok-блогер і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч склав алгоритм дій на випадок найгіршого сценарію

Майже півроку російські військові контролюють Запорізьку АЕС — вони розмістили на станції бойову техніку та регулярно влаштовують провокації з обстрілами. У будь-який момент окупанти можуть спровокувати жахливу ядерну та радіаційну катастрофу. Що треба робити, якщо на ЗАЕС все-таки станеться аварія, розповів хімік-науковець і учасник реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» Гліб Репіч.

Зараз дивляться

Автограф Лесі Нікітюк продають на благодійному аукціоні

Що робити під час вибуху на ЗАЕС: покроковий план дій від хіміка

— По-перше, підготуйтеся. Ті, хто живе неподалік від станції, зберіть тривожну валізку, — попередив Гліб. — Покладіть одяг, що повністю закриває шкіру та волосся. Візьміть також змінний комплект і обов’язково купіть респіратор класу FFP3 — він захистить від вдихання радіоактивного пилу.

Що робити під час вибуху на ЗАЕС: покроковий план дій від хіміка

Якщо на ЗАЕС станеться аварія:

  1. Обов’язково увімкніть засоби зв’язку, слухайте та виконуйте розпорядження ДСНС.
  2. Зробіть запас їжі та води в щільно закритому контейнері всередині приміщення.
  3. Залишайтесь в оселі або укриттях. Заберіть всередині домашніх тварин.
  4. Щільно зачиніть двері та вікна, вентиляційні отвори закрийте вологою тканиною. Пам’ятайте, що радіація розповсюджується у вигляді радіоактивного пилу. Пил — ваш ворог.
  5. Робіть вологе прибирання кілька разів на добу, не забувайте митися й самі.
  6. Якщо так сталося, що ви опинилися на вулиці та на вас потрапив радіоактивний пил — треба провести дезактивацію. Зніміть одяг і взуття, яке контактувало з навколишнім середовищем, і залиште за межами укриття. Вимийтеся з милом, особливо ретельно — відкриті ділянки шкіри та волосся.
  7. Не приносьте в оселю нічого з двору. Не вживайте їжу з вулиці.
  8. На відкрите повітря виходити також не варто.
  9. Придбайте дозиметр. Він допоможе зрозуміти, що певна річ або продукти заражені радіоактивними речовинами.
  10. Пройдіть йодну профілактику — випийте калій йодид. 125 мг — доза для дорослих, і вдвічі менше — для дітей.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим — 5 вересня о 20:00 на Новому каналі!

новини нк новости пара на миллион
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь