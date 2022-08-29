«Все знищено, окрім спогадів»: Андрій Бєдняков – про рідний Маріуполь

Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» поділився зворушливими спогадами про рідне місто

Ворог може зруйнувати будинки, але йому ніколи не знищити спогади й силу духу українців! За півроку війни ми довели всьому світу цю істину. Телеведучий Андрій Бєдняков, який родом з Маріуполя, підтвердив це у зворушливій розповіді про рідне місто.

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– Так сталося, що я багато подорожував. І хоч де б був – за кордоном, у Харкові на сесії чи на першій зйомці в Києві, де мені заплатили, потім завжди сідав у потяг і їхав додому, в рідний Маріуполь, – каже він. – Як і тисячі маріупольців, ми їхали однією дорогою, знаємо її напам’ять. Навіть зараз, коли заплющую очі, бачу її. Так, ніби це було вчора… Коли їдеш додому, то праворуч бачиш комбінат імені Ілліча і розумієш, що ти близько. За десять хвилин, уже ліворуч, бачиш завод «Азовсталь» і знаєш, що за три хвилини стоятимеш там – на пероні свого міста. В спину тобі дихає вітер з моря, а в обличчя – таксисти. І кожен з них дуже радий тебе бачити, кожен готовий відвезти у будь-яке місце, яке ти забажаєш. Щоправда, за гроші, які забажають вони (усміхається). Коли я розплющую очі, то бачу, що нічого немає. Все знищено, окрім спогадів. Знищені будівлі, долі, втрачено дуже багато життів.

Незважаючи на те, що окупанти перетворили наш Маріуполь на руїну, Андрій Бєдняков вірить, що все неодмінно налагодиться, і він їздитиме у рідне місто.

– Мені неймовірно хочеться ще і ще раз бачити з вікна потяга спочатку завод імені Ілліча, потім «Азовсталь». Дуже не любив ці комбінати, сам там працював, але зараз для мене це щось неймовірне. Я скучив за ними, – зі сльозами на очах зізнається ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» – Знову хочеться відчути вітер з моря, побачити тих таксистів. Зараз готовий віддати їм будь-які кошти, щоб вони відвезли мене додому. Я це зроблю! Обов’язково вийду на перон українського маріупольського залізничного вокзалу!