ЗАЭС отключена от энергосистемы: в чем опасность и какие последствия

В четверг, 25 августа, Запорожская АЭС впервые за свою историю полностью отключилась от сети из-за пожаров, сообщает госпредприятие «Энергоатом»

— Сегодня из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, — объясняет ситуацию регулятор.

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Имеется в виду отключение «Днепровской» линии – единственной, которая еще работает. Три других линии связи ранее были повреждены в ходе российских обстрелов, уточняют в компании.

Пожары возникли из-за обстрелов, в которых стороны традиционно обвиняют друг друга. Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возгорание произошло из-за обстрелов со стороны Украины, которые привели к замыканию на линиях электропередач.

К счастью, уже вечером около 22:00 МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС возобновила соединение с сетью. Однако последствия более длительного отключения ЗАЭС могли бы быть страшными. Во-первых, оказалась под угрозой часть больниц на оккупированных территориях, они оказались обесточены и не могли нормально работать, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

– Под угрозой оказалось самое ценное – жизнь людей, которые сегодня находятся в операционных, на ИВЛ, в реанимациях на территории Херсонской и части Запорожской областей, – сказал Ляшко.

В Запорожье обсуждается подготовка эвакуации на случай взрыва на ЗАЭС.

Какие могут быть последствия повреждения ЗАЭС россиянами?

— Если они повредят эту последнюю линию, у Запорожья больше не будет никаких поставок электроэнергии извне. Это означает, что все шесть реакторов, а также поля с отработанными отходами не будут получать электричество для насосов, охлаждающих все это топливо, а охлаждать его надо непрерывно. Итак, если мы не будем получать электроэнергию для насосов, начнется процесс плавления, и это создаст радиационную опасность, — заявил в интервью BBC глава «Энергоатома» Петр Котин.

В «Энергоатоме» предполагают, что развитие ситуации вокруг ЗАЭС свидетельствует, что россияне хотят присвоить станцию ​​и производимый ею ток присоединив ЗАЭС к своей электросети.

Последствия похожи на Фукусиму

Как отметила в комментарии Фактам ICTV Татьяна Тимочко, если российские войска спровоцируют аварию на ЗАЭС, дальнейшие сценарии могут быть схожи с тем, что происходило на японской атомной станции Фукусима в 2011 году, когда катастрофу повлекли за собой землетрясение и цунами.

Или же это сравнимо с аварией на АЭС Три-Майл-Айленд (США), которая произошла из-за нарушения охлаждения ядерного топлива в одном из реакторов в марте 1979 года.

Если ЗАЭС потеряет все источники электроснабжения, начнется плавление ядерного топлива. Как результат – может произойти выброс радиоактивных веществ.

По словам Татьяны Тимочко, в шести реакторах Запорожской АЭС, а также в хранилище отработанного ядерного топлива хранится до 18 тыс. топливных сборок (то есть в десять раз больше, чем на Чернобыльской атомной станции).

Соответственно, и последствия будут значительно хуже, чем после катастрофы на ЧАЭС:

• Площадь зоны отчуждения вокруг Запорожской АЭС может составить около 30 тыс. кв. км. Это почти в 10 раз больше, чем Чернобыльская зона отчуждения.

• Площадь потенциально загрязненных территорий может достичь 2 млн кв. км. То есть это беспрецедентно обширная территория. Для сравнения после аварии на ЧАЭС потенциально загрязненные территории распространились на 200 тыс. кв. км.

• Почти вся территория Запорожской области может оказаться непригодной для проживания в течение сотни лет.

•Радиационного поражения могут потерпеть около 1 млн человек (после Чернобыльской катастрофы было 600 тыс.). А количество погибших может в десятки раз превысить количество жертв крушения на Чернобыльской АЭС.

• Может произойти значительный выброс радиоактивного цезия-137, что будет представлять опасность для здоровья граждан, состояния водоемов и почв. Этот элемент интенсивно сорбируется почвой и донными отложениями, загрязняет продукты питания.

• Радионуклидное загрязнение распространится на Днепр, Черное и Азовское моря.

Как уточнила Тимочко, самые плохие последствия возникнут, если российские войска пробьют оболочку во всех энергоблоках Запорожской АЭС, зацепив реактор.

Последствия для людей и мира

В случае аварии на ЗАЭС под угрозой окажутся жизнь и здоровье миллионов людей. Радиоактивное загрязнение территорий чрезвычайно длительным. Высокие дозы радиации в долгосрочной перспективе могут спровоцировать ожоги, острую лучевую болезнь, многочисленные патологии, в частности, летальные случаи. В случае аварии под угрозой загрязнения окажется не только Украина, но и многие другие страны Европы и мира. Все зависит от циркуляции воздушных масс на тот момент.

– Последствия будут зависеть от скорости и направления ветра. Пострадать могут как страны Восточной Европы так и приграничные области России – Белгородская, Ростовская, Курская, а также оккупированный Россией Крым, – подчеркнула Татьяна Тимочко.

Так что, если оккупанты думают, что они смогут избежать последствий катастрофы, то напрасно надеются.

По материалам Факты ICTV, BBC

Фото — Енергоатом

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