Звезды Нового канала – о Дне Независимости Украины: «Это крылья, которые никто никогда не сможет отобрать»

Александр Педан, Роман Мищеряков, Елена-Кристина Лебедь, Олег Гоцуляк и Назар Заднепровский рассказали, что для них независимость

Сегодня Украина отмечает свой день рождения. В этом году праздник проходит в атмосфере гордости за страну, но в то же время – в слезах от боли. В прошлом году мы не могли представить, что военные, которые шагали парадом по Киеву, а также парни и девушки, которые смотрели этот парад, окажутся на фронте. Кто-то будет ранен, кто-то погибнет, а кто-то временно потеряет родной город. Что «Мрія», завершавшая парад самолетов, больше не будет летать. И что День Независимости станет нести новые ценности и иметь чрезвычайное значение. Ко дню рождения Украины Новый канал расспросил ведущих и актеров, что для них независимость.

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Роман Мищеряков, ведущий «Пара на миллион», участник Improv Live Show

– Независимость – это борьба сотен поколений украинцев за собственную землю и собственную долю. Это возможность выбирать свое будущее. Это ежедневное чувство благодарности, гордости и ответственности!

Елена-Кристина Лебедь, ведущая «Аферисты в сетях»

– Для меня независимость – это крылья, которые никто никогда не сможет отобрать. Это голубое небо, которое сегодня держат для нас наши героические воины. Война изменила нас всех, но точно не изменила нашего стремления и уверенности в победе. Хочу пожелать нам жить и наслаждаться каждый день в свободной независимой мирной Украине.

Назар Заднепровский, актер сериала «Будиночок на щастя»

– Независимость для меня – это воля, свобода мышления. Это свободно ходить по улицам родного Киева, разговаривать на украинском языке, слушать украинские песни, рассчитываться гривнями. Война не изменила меня как патриота, потому что я любил и люблю Украину. Но изменила отношение к моим российским коллегам-актерам, которых уважал, которые даже после 14-го года приезжали в нашу страну, говорили, как здесь классно, как они уважают Украину, обожают украинский язык, песни, продукты, водку… Мы пили на брудершафт, они признавались в любви, но с момента полномасштабного вторжения все заткнулись.

Александр Педан, ведущий Improv Live Show

– Для меня независимость – это жить в суверенной стране границ 1991 года. Чтобы наши дети получали качественное образование, чтобы у нас была свобода слова, мы были настоящими и правильными патриотами, любящими свою страну. Во время войны я, как и большинство украинцев, понял, кого не хочу иметь рядом. Отметил векторы, в которых не хочу двигаться. А еще понял, что хочу быть полностью проукраинским. Хочу, чтобы у нас была качественная украинская музыка и культура. Чтобы мы все знали настоящую историю, а не советские и российские нарративы, которые нам навязывали. Как раз и работал над тем, чтобы эти прорашистские нарративы исчезали из нашего информационного пространства.

Олег Гоцуляк, актер сериала «Полкан»

– От моего первого воспоминания, когда я сидел на плечах у папы, свесив ноги, и тыкал пальчиком в самолетики на День Независимости, этот праздник каждый год менялся и приобретал вес. Становился днем рождения, который важнее моего собственного, днем достоинства и гордости. Я горжусь, что живу в одно время с такими людьми, которые сейчас на фронте, в операционных, что живу в один момент с девочкой, которая игрой на скрипке собирает деньги на армию.