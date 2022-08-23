Максимум полезностей и интересных персонажей: что ждет зрителей в седьмом сезоне «Аферистов в сетях»

Ведущая проекта Нового канала Елена-Кристина Лебедь рассказала о самых ярких моментах нового сезона

Хотя в Украине уже почти полгода идет полномасштабная война, это не останавливает мошенников от выманивания денег у наивных и озабоченных сограждан. Предостерегать украинцев от злоумышленников будет ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь в седьмом сезоне проекта, премьера которого состоится 3 сентября в 11:30.

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– Будет, как всегда, горячо, дерзко, «по морде» и «через диван», – посмеялась Елена-Кристина. — А также, как всегда, максимум полезного. Смотрите нас хотя бы для того, чтобы не дать шанса всяческим проходимцам вас обмануть.

В этом сезоне будут телефонные аферы, проверки на верность и, конечно, максимально странные свидания.

— Запомнился товарищ, который пришел ко мне с букетом из петрушки, кинзы и укропа. Потому что он поет растениям. Я еще не успела прийти в себя, а он начал завывать. Очень удивилась, потому что такое на свиданиях ожидаешь меньше всего, – призналась Лебедь. – А еще в этом сезоне я ходила на встречу с сыном Ван Дамма. Смеялась не только я, но и вся съемочная группа. Это просто нужно видеть! Безумный парень. Не знаю, на что был расчет, но его кунг-фу мне очень понравилось (смеется). В конце концов я ему сказала: «Хотя ты и сын Ван Дамма, но я не твоя дама».

Не обойдется и без разоблачения фриков-мошенников, которые выстраивают максимально удивительные схемы.

– «Аферисты в сетях» без треша – как молоко без молока. Треш будет! Чаще всего он происходит со всевозможными фриками, которые считают, что девушки тупые-тупые. Нам попадались очень интересные персонажи. Например, мужчина, который гадает, когда ест. Называет себя ясновидящим, и попросил прийти к нему с пакетом еды. Я такого еще в жизни не видела! – рассказала ведущая Нового канала. – Он сел есть борщ и увидел в нем моего кавалера, описал его и очень удивился, почему я в борще ничего не вижу! Его объявление висело на OLX, так что после увиденного вы сразу сможете понять, где настоящий трешняк, и на что не стоит тратить время.

Не пропустите премьеру седьмого сезона «Аферистов в сетях» в субботу, 3 сентября, в 11:30 на Новом канале!