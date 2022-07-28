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Укрпочта запускает продажу новых марок «Доброго вечора, ми з України»: где и когда можно купить, цена и эскиз

Укрпочта запускает продажу новых марок Доброго вечора, ми з України

Эскизом к марке «Доброго вечора, ми з України» станет трактор, тянущий танк

Об этом сообщает Минцифра. Этот вариант избрали 41,2% участников опроса. Отмечается, что за неделю к опросу присоединились более 833 тысяч человек, из которых более 766 тысяч — в Действии.

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На втором месте марка с изображением ВСУ, останавливающая путина — 18,6%. Третье место у воина из KALUSH – 14,8%.

Четвертое и пятое место разделили гусь в поле с военными и керамический петушок. За них отдали свой голос 13 и 12,5%.

Укрпочта запускает продажу новых марок Доброго вечора, ми з України

Где купить марку «Доброго вечора, ми з України»

Наконец-то сегодня, 28 июля, стартовала продажа марки «Доброго вечора, ми з України»!

Приобрести марку и другую филателистическую продукцию с «тракторными войсками» можно 28 июля во всех отделениях почтовой связи, в том числе и в селах, а также онлайн: в филателистическом магазине Укрпочты, маркетплейсах Kasta, Proma, Rozetka, а так же на eBay и Amazon. Покупая марку онлайн каждый может внести благотворительный взнос в поддержку ВСУ.

Как и на предыдущие почтовые выпуски, будут действовать ограничения на продажу. Один клиент может купить по одному заказу не более 2 марковых листов каждого номинала (2+2), 2 конверта «Первый день», 10 конвертов и 10 листовок.

Также на всех онлайн-площадках в Украине и за рубежом можно будет приобрести тематический мертвец с изображением марки: футболки, два вида магнитов, открывалки.

Фото — Мінцифра

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