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Оккупанты нанесли ракетный удар по Вышгородскому району

Оккупанты нанесли ракетный удар по Вышгородскому району

Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из громад Вышгородского района

Об этом сообщил Алексей Кулеба, глава Киевской военной администрации. Рашисты обстреляли объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы.

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— В очередной раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги — спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары, — говорится в сообщении.

Вышгородский район расположен севернее Киева, на правом берегу Киевского водохранилища. Утром в столице четырежды объявлялась воздушная тревога — с 04:09 до 05:18, с 05:37 до 06:04, с 06:10 до 06:11 и с 06:20.

Ракетный обстрел 28 июля

Российские войска утром 28 июля нанесли массированный ракетный удар по северным областям Украины, с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет. Пока известно о прилетах девяти ракет по территории упавших в лесной массив гончаровской общины Черниговской области. Также работала система противовоздушной обороны ВСУ. О жертвах обстрелов пока не сообщается.

Фото Getty Images

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