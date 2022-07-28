Оккупанты нанесли ракетный удар по Вышгородскому району

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Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из громад Вышгородского района
Об этом сообщил Алексей Кулеба, глава Киевской военной администрации. Рашисты обстреляли объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы.
— В очередной раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги — спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары, — говорится в сообщении.
Вышгородский район расположен севернее Киева, на правом берегу Киевского водохранилища. Утром в столице четырежды объявлялась воздушная тревога — с 04:09 до 05:18, с 05:37 до 06:04, с 06:10 до 06:11 и с 06:20.
Российские войска утром 28 июля нанесли массированный ракетный удар по северным областям Украины, с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет. Пока известно о прилетах девяти ракет по территории упавших в лесной массив гончаровской общины Черниговской области. Также работала система противовоздушной обороны ВСУ. О жертвах обстрелов пока не сообщается.
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