Кропивницкий: взрывы, которые сегодня слышали жители города

Сегодня, 28 июля, россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Инцидент прокомментировал глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович во время брифинга. Что известно о взрывах в Кропивницком и какие последствия, читай в материале Нового канала.

Воздушная тревога в Кировоградской области продолжалась с 12:21 до 12:56. Вскоре после ее объявления в Кропивницком прогремел ряд мощных взрывов. Глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович подтвердил ракетный удар по городу.

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После взрывов над Кропивницким поднимался черный дым:

Российские ракеты попали в ангары Летной академии и компании «‎Урга». В результате удара повреждена авиационная техника, обучающие самолеты и гражданский АН-26, а также близлежащие здания.

К сожалению, официально известно о пяти погибших. Есть и 25 раненых: 12 военных и 13 гражданских сейчас в больнице – их жизни ничего не угрожает.

Информация о ракетных ударах по Кропивницкому от главы Кировоградской ОГА (ОВА) Андрея Райковича: