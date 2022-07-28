Александр Педан побывал в университете Каразина в Харькове

Во время съемок образовательного тревел-проекта «УніверCheck» ведущий Нового канала узнал, планирует ли вуз в этом году принимать абитуриентов

Разрушенные спорткомплекс, корпус экономического факультета и Каразинской бизнес-школы, поврежденные университетская клиника, корпус Центральной научной библиотеки и музея природы, выведенные из эксплуатации студенческие общежития – это далеко не весь перечень ущерба, нанесенного россией во время войны с Украиной. Но наибольшей потерей в университете Каразина считают гибель их преподавателей, студентов и выпускников. В общей сложности были убиты более двадцати человек как среди мирного населения, так и военнослужащих.

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– Мне больно видеть масштабы разрушений университета Каразина, потому что я запомнил его совсем другим, – рассказывает ведущий Нового канала Александр Педан. – Мы побывали в Харькове за несколько месяцев до войны – снимали образовательный тревел-проект «УніверCheck». Вуз удивил нас своими масштабами – огромный главный корпус в самом центре города, еще несколько корпусов в других районах. Множество специальностей – от распространенных до редких, как, например, астрономия. Я очень хотел бы, чтобы украинские абитуриенты поддержали этот университет своими заявками.

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Несмотря на напряженную и опасную ситуацию в Харькове, останавливать работу вуз не планирует и готовится к вступительной кампании этого года. Говорят, подвергать опасности ни студентов, ни преподавателей с администрацией не будут. Поэтому принимать решения об очном обучении будут в соответствии с ситуацией.

– «Образование вопреки войне» – таков девиз университета в нынешних условиях. Если брать в абсолютном эквиваленте, то Каразинский университет пострадал больше всех. Но мы держимся, не прекратили свою деятельность и не эвакуировались, а университетское сообщество настроено на победу и прилагает все возможные усилия, чтобы вуз работал, учил, проводил научные исследования и восстанавливался, – говорят в администрации университета.

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В целом, по предварительным подсчетам, университету нанесен ущерб на сумму 100 млн евро. Вуз даже запустил кампанию Help Karazin University со сбором пожертвований для помощи пострадавшим студентам, преподавателям и работникам, а также восстановления поврежденной инфраструктуры университета.

– В начале войны мы с командой сомневались, выпускать ли проект «УніверCheck». Спрашивали себя, захочет ли молодежь поступать в Украине, будет ли вообще существовать такая возможность, насколько актуальным станет контент, отснятый еще до войны? Сейчас я уверен, что правильно выпускать «УніверCheck»! – делится Александр Педан. – Молодежь имеет право на образование, и несмотря на войну не должна исключать вариант поступать в Украине. Ведь все вузы работают. Мы с командой честно показываем их сильные и слабые стороны. Кроме того, демонстрируем уникальные кадры из харьковского экопарка, который на момент нашего приезда только что открыли. Сейчас же он находится в полуразрушенном состоянии из-за постоянных обстрелов.

Посмотреть выпуск образовательного тревел-проекта «УніверCheck» о ХНУ им. В. Каразина можно на YouTube-канале Александра Педана по ссылке.