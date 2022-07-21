«Домовилися з дружиною більше такого не робити»: Олександр Педан зізнався, що читав повідомлення в телефоні доньки

Під час зйомок освітнього тревел-проекту «УніверCheck» телеведучий навідався в Одеську юридичну академію, де пройшов перевірку на поліграфі

До війни ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан разом із донькою-абітурієнткою об’їздили десять українських міст у пошуках університету для неї. Про свої пригоди сімейство зняло освітній тревел-проект «УніверCheck». Одним із вишів, куди завітали батько з донькою, став Національний університет «Одеська юридична академія».

Зараз дивляться

– Нам цікаво було поглянути, в яких умовах навчаються майбутні юристи, судді, прокурори, – каже Олександр Педан. – Одеська юридична академія нас приємно здивувала – сучасна будівля з новими аудиторіями та сильною матеріальною базою. Студенти мають змогу вивчати юриспруденцію англійською мовою. В академії загалом високий рівень підготовки з іноземних мов – англійська, французька, німецька.

Олександр Педан разом із донькою-абітурієнткою потрапив у віртуальну реальність

Одеська юридична академія – єдиний виш, де є центр тестування на поліграфі, який в народі називають детектором брехні.

– Лера не могла не скористатися нагодою і не влаштувати мені допит, – розповідає Педан. – Запитання ставила доволі провокативні. Наприклад, чи читав я повідомлення в її телефоні. Дарма збрехав, що ні, поліграф показав протилежне (усміхається). Довелося чесно зізнатися, що то було єдиний раз. І ми з дружиною домовилися більше такого не робити. Добре, що Лера сприйняла все з гумором.

Олена-Крістіна Лебідь, Олександр Педан та Ганна Жижа – про найяскравіші події на Новому: Подорожі в Крим, нагороди та конфузи

Додому телеведучий із донькою повернулися з теплими враженнями і від самої Одеси. Адже там є безлічваріантів для самореалізації, фантастична архітектура і найбільша перевага – море.

– Для студентів Одеса дуже підходяще місто для навчання, бо воно активне, – ділиться Олександр Педан. – До війни там завжди було безліч івентів, фестивалів, концертів. Але у порівнянні з меншими містами Одеса дорожча для життя. І там завжди людно через величезну кількість туристів. Тому такі нюанси треба враховувати. Це неймовірно колоритне місто. Я був там незліченну кількість разів. І дуже сподіваюся, що ще стільки ж побуваю після війни.

Сьомий випуск проекту «УніверCheck» з Одеси дивіться