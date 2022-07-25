Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих 52 прыжках с парашютом

Ведущая Нового канала рассказала об экстремальном увлечении, которое пришлось поставить на паузу из-за полномасштабной войны

У Елены-Кристины Лебедь пылкий темперамент — она обожает драйв, энергию и экстремальный отдых. В День парашютиста, который украинские скайдайверы отмечают 26 июля, ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале рассказала о своем любимом увлечении.

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— У меня 52 прыжка с парашютом. Первый из них – был полный капец! После этого прыжка мне сказали: «Ну, пожалуй, эта девушка больше не будет заниматься». У меня не раскрылся запасной парашют. Вместо того чтобы лететь вниз ногами, как нужно, я летела вниз головой. Спасло то, что мне заранее дали нож, которым я разрезала стропы запасного парашюта, и уже потом выровнялась в нормальное положение, — призналась Елена Кристина во время звездного урока физкультуры от организации Junior. – Пока летела, почти передумала заниматься парашютным спортом, однако нормально приземлилась – что-то там немного хрустнуло-треснуло, но ничего. После того я была готова прыгать снова! Все подумали: «Ну, эта девушка чуть-чуть… драйвовая, мягко говоря» (улыбается).

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Елена-Кристина Лебедь настолько любит парашют, что однажды даже… ночевала в нем!

– Во время моих занятий парашютизмом я ночевала на летной базе. Выдалась очень прохладная летняя ночь (а я ужасная мерзлячка!) Пришлось разложить парашют и завернуться в него, как толстая гусеница! – добавила ведущая Нового канала.

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