Елена-Кристина Лебедь — о помощи уличным собакам

Ведущая Нового канала рассказала, как возила на операцию дворового пса

Елена-Кристина Лебедь обожает собак — не может пройти мимо бездомных четвероногих, не покормив их. Более того, некоторых она опекает настолько, что даже возит на операции! Так повезло дворняге, гуляющей в районе, где живет ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал).

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— Пришло время стерилизовать двор-леди Эльзу, которая гуляет в нашем районе. Килограмм нервов ушел! Отправиться в клинику она могла только с теми, кого знает, иначе – стресс. Надеть ошейник удалось – Сара подарила свой, Эльзе очень понравился. В машине ехала – кайфовала! – рассказала Елена-Кристина. – В клинике ей сделали наркоз, и она начала отключаться, свесив язык. Бледная, я тоже начала отключаться, свесив язык (смеется). Постоянно повторяла: «Ну, она ведь ничего не почувствует? Это не больно?»

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Эльзе повезло не только с Лебедь, которая заботится о ней, но и с врачом, который делал операцию.

– Александр Назаришин такой шов на животе сделал, ну реально от-кутюр! Да еще и серьгу (клипсу) поставил – вообще девочка «на стиле», – улыбается ведущая Нового канала. – На обратном пути Эльза тихо сопела.

Французский бульдог Сара, которая живет с Еленой-Кристиной, кстати, очень ревнивая. Но делает исключения, когда понимает, что ее хозяйка творит добрые дела.

— Она четко понимает, что когда я набираю корм для Эльзы — то это для Эльзы. И не претендует! То есть согласна, что Эльзу тоже нужно поддерживать, – добавила Лебедь.