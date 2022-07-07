Елена-Кристина Лебедь – о начале полномасштабной войны

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) вспомнила свою реакцию на ужасные новости о наступлении россии на Украину

Сколько бы иностранные СМИ не предупреждали об угрозе со стороны российских войск, большинство украинцев до последнего не могли поверить, что их ждет полномасштабная война. Не ожидала проснуться 24 февраля от ужасающих новостей и ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

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— Я находилась дома, в постели, как и большинство украинцев, думаю. Ведь было четыре утра. Меня разбудил любимый (экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, – прим. ред.). Не теми словами, которые хочется услышать с утра, а: «Началась война! Звони родным!» — вспомнила Елена Кристина.

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Несмотря на шокирующее известие, Лебедь не поддалась паническим настроениям. Она осталась дома:

– У меня не было истерики или отчаяния. Было хуже – тупой внутренний ступор от ощущения «не могу поверить!» – призналась ведущая Нового канала. – Я осталась в Киеве. Уезжать не собиралась. Хотя, если честно, каждый вечер, ложась спать в спортивном костюме, страшно было думать об одном и том же: «Ну что, вспомню что-нибудь хорошее, потому что завтра может и не проснусь». И так все сжималось внутри… Такое странное чувство внутреннего паралича. Но обнимала своего толстенького кабачка Сару (французский бульдог, — прим. ред.) и засыпала с пониманием: ну, если уж и дам дуба, то хоть буду не голышом, а в спортивках (смеется).