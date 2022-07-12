Google Workspace остается бесплатным в Украине

До окончания войны Google Workspace будет оставаться бесплатным для украинских предпринимателей. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это означает, что украинские предприниматели смогут бесплатно пользоваться корпоративной почтой, облачным хранилищем и другими сервисами Google Workspace.

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«Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними», – отметил Федоров.

Также министр цифровой трансформации поблагодарил Google за регулярную помощь и поддержку Украины и напомнил, что ранее компания уже предоставила безвозмездное использование Google Workspace для украинских педагогов, 43 000 ноутбуков для школ и 15 млн долларов в помощь Украине.