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Google предоставит Украине 10 млн долларов на борьбу с дезинформацией в войне

Google предоставит Украине 10 млн долларов на борьбу с дезинформацией в войне

Американская компания Google собирается выделить Украине 10 миллионов долларов. С помощью этих средств Google хочет помочь бороться с фейками о войне, которую начала россия. Об этом сообщил руководитель подразделения Google в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Мэтью Бриттин на Конференции доноров для помощи состоявшейся в Варшаве Украине.

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«Мы пожертвовали $35 млн направления и на гуманитарные нужды для поддержки народа Украины, в том числе тех украинцев, кто спасается от войны, предоставив, среди прочего, $10 млн польским организациям, работающим с временно перемещенными лицами… Вчера мы анонсировали $1,5 млн гранта для Международного комитета спасения, чтобы расширить доступ к важной информации, пострадавшим от войны», — сказал Мэтью Бриттин.

Следует подчеркнуть, что это уже не первая помощь от Google Украины. Американская компания уже предоставила нашему государству 50 миллионов долларов помощи.

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