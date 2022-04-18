Баллистические ракеты россии: в Google Maps появились карты где видно командные пункты и секретные полигоны

Стратегические и военные объекты рф теперь на Google Maps можно рассмотреть в максимальном качестве

В сервисе Google Maps в максимальном разрешении теперь можно увидеть разнообразные российские пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны. До сих пор их было видно в разы в худшем качестве, которое не позволяло разобрать все детали.

Но теперь – это просто праздник какой-то. Можно «любоваться» военными объектами россии и мечтать об их устранении.

Например, благодаря снимкам можно оценить процесс работ на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов».

Также в хорошем качестве можно посмотреть базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

Можно также посмотреть как со спутника выглядит российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на летно-испытательном центре минобороны рф.

Или как из космоса смотрится пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты.

А вот тяжелый атомный ракетный крейсер вмф рф Петр Великий.

Фото — скріншоти з Google Maps

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