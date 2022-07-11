Дія ТВ: как установить и пользоваться

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик
В приложении Действие появилась возможность просмотра украинского телевидения. Да, функцию создала Минцифра вместе со стриминговым сервисом Megogo – это поможет бороться с пропагандой агрессора и блокировкой телевидения.
– Благодаря новым возможностям украинцы получат бесплатный доступ к новостям в любом месте и в любое время, – сообщается в министерстве.
Как смотреть Действие TV? Нужно следовать инструкциям от Минцифры:
Сейчас Действие TV транслирует марафон Мы сильны вместе, в котором принимают участие главные украинские телеканалы. По заявлению Минцифры, в скором времени появится детский контент, а также развлекательные программы.
Статус беженца для украинцев: что это и стоит ли его оформлять
Тревожный чемоданчик: Список вещей первой необходимости
Напомним, что даже телевидение через Действие будет работать с помощью мобильной сети, которая испытывает повышенные нагрузки. Многие сейчас получают актуальную информацию с помощью мессенджеров и соцсетей. В Минцифри призвали помочь разгрузить сеть, отключив автоматическую загрузку медиа, а также подключаясь к домашней сети Wi-Fi.
По материалам fakty.com.ua