Как уехать от войны в Венгрию? Маршруты, условия и полезные ссылки

С начала российского вторжения прошло уже больше месяца. Украинские вооруженные силы дают достойный отпор оккупантам. Однако украинцы продолжают покидать свои дома в поисках безопасности за границей. Многие из наших граждан остаются в соседних с Украиной странах. Одной из них является Венгрия. Поэтому давайте разберемся, как попасть в эту страну, сколько и в каком статусе там можно находиться, и чего ждать от правительства.

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Как въехать в Венгрию из Украины?

Во время войны граждане Украины могут выехать в Венгрию с территории Украины в пунктах пропуска через Государственную границу Украины по любым документам. Наиболее типична ситуация, когда один из родителей выезжает по паспорту гражданина Украины (внутреннему паспорту), а ребенок – по свидетельству о рождении. Однако если есть возможность, лучше иметь с собой загранпаспорта. Если вы лечитесь или нуждаетесь в лечении – лучше также иметь свою медицинскую историю.

Для того, чтобы приехать в Венгрию с территории другой страны, необходимо соблюдать существующий режим поездок между государствами.

Напоминаем, что внутри стран Шенгенской зоны, к которым относится и Венгрия, при пересечении национальных границ пограничный контроль не осуществляется.

Куда идти для регистрации в Венгрии?

Лица, приезжающие из Украины, могут иметь право на заявление о получении статуса временной защиты. Данный статус отличается от 30-дневного вида на жительство, которое выдается на границе. Статус временной защиты дает право на получение временного жилья, работу и доступ к образованию.

Статус будет действовать до 1 июня, но может быть продлен правительством Венгрии.

Все украинские граждане и люди, которые были гражданами Украины и людьми, проживающими в Украине как признанные беженцы, могут подать заявление на получение этого статуса в офисы Управления по предоставлению убежища (NDGAP) по всей стране или в любом отделении обслуживания клиентов Национального Генерального Управления по делам иностранцев.

Статус временной защиты дает право на жительство, пока продолжается война.

Статус временной защиты не дает права путешествовать по Европейскому Союзу или проживать в другом государстве ЕС.

https://help.unhcr.org/hungary/uk/ukraine-arrivals/

Какие права имеют украинские переселенцы в Венгрии?

Получившие временную защиту могут устроиться на определенные рабочие места без дополнительного разрешения. В сложившейся ситуации просители временной защиты могут получить разрешение на работу в упрощенном режиме и на другие рабочие места. Если просители временной защиты не имеют жилья, государство обеспечит их им. Просителям временной защиты обеспечивают питание, а детям – обучение.

Просители временной защиты получат венгерское удостоверение личности, однако оно будет отличаться от удостоверения личности венгерских граждан.

Какую денежную помощь оказывают украинским беженцам в Венгрии?

Если вы имеете статус беженца или статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, вы имеете те же права, что и граждане Венгрии. Вы имеете право на основные социальные выплаты и помощь, которую имеют венгерские граждане в подобной ситуации.

Семейная помощь – családi pótlék (венгерское название) – это ежемесячное пособие, которое назначается за каждого ребенка от рождения до достижения им 20-летнего возраста, который продолжает посещать школу/заведение высшего образования (или 23 года для детей с особыми потребностями). Это универсальная помощь, то есть вы получите ее независимо от финансового или экономического положения.

Регулярная помощь в защите ребенка – Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény (венгерское название) является формой натуральной и финансовой социальной поддержки семей с детьми, нуждающимися в помощи, состоящей из бесплатного питания в школе/во время школьных каникул и финансовой помощи дважды в год.

Поддержка матерей – Anyasági támogatás (венгерское название) единовременная денежная помощь после каждых родов (включая мертворождение) независимо от материального положения.

Пособие по уходу за ребенком – Gyermekgondozást segítő ellátás /GyED (венгерское название): ежемесячное пособие и пособие после каждого ребенка до достижения ими возраста 2 лет (в случае близнецов – 3 года) / до 3 лет (в случае близнецов, пока они не пойдут в школу) на основе определенных предпосылок.

Помощь для соискателей работы – Álláskeresési járadék (венгерское название) ежемесячное пособие для соискателей работы в течение 90 дней с определенными условиями.

Другие виды помощи:

Существуют некоторые формы нефинансовой (натуральной) социальной помощи (питание, школьное питание, материалы), которые обычно можно требовать от муниципалитетов, где зарегистрирован ваш постоянный адрес, например, освобождение от платы за прописанные врачом лекарства (бесплатные или более дешевые лекарства), бесплатное или льготное детское питание в заведениях и бесплатное праздничное питание для детей, а также одноразовая материальная помощь на защиту детей (поддержка при покупке учебников и учебных материалов, поглощение платы за обучение и т.п.)

https://help.unhcr.org/hungary/uk/help/counselling/

В каком банке Венгрии можно открыть счет украинцам?

Преимуществом открытия счета в венгерском банке является лояльность к иностранным клиентам и минимальное количество обязательных документов. Что нужно иметь с собой для того, чтобы открыть счет? Многие банки дают возможность открыть счет при наличии только документа, подтверждающего личность. Конечно, лучше предусмотреть и взять все, что может понадобиться:

— документ, подтверждающий личность – паспорт

— карта внж

— контракт рабочий

— документ, подтверждающий местожительство

Со всех документов, конечно, нужно снять копии, и тогда можно идти в любое отделение банка, чтобы открыть счет.

В Венгрии обмен наличной гривни осуществляет OTP Bank.

В отделениях этого банка украинские граждане могут обменять гривню на венгерские форинты в пределах лимита 15 000 грн. за одну транзакцию.

Кроме того, банк предлагает открыть счет в форинтах в специальных отделениях OTP Bank в Венгрии, предоставляющих эту услугу.

Связь и интернет

Два крупнейших оператора – Magyar Telekom и Vodafone Венгрия – раздают бесплатные SIM-карты и мобильные устройства на пограничных пунктах пропуска в Захоне, Лоне и Тисабече. В Будапеште можно найти пункты сбора в торговом центре WestEnd возле Западного железнодорожного вокзала.

На все базовые украинские номера (стационарные и мобильные) можно звонить бесплатно. Также провайдеры ввели бесплатный роуминг по Украине.

Предоплаченные SIM-карты можно приобрести в супермаркетах (обычно в кассах) или в магазинах Telekom и Vodafone. Magyar Telekom. Тариф: Domino Fix. Условия: 500 МБ интернета и 40 мин. разговоров.

Стоимость: бесплатно

Vodafone Венгрия

Оператор активирует карту для украинцев в своих магазинах. Она предусматривает бесплатные звонки и 5 ГБ интернета. Получить карту можно в любом магазине Vodafone в Венгрии. Для этого нужно иметь с собой паспорт/удостоверение личности/удостоверение водителя.

Как украинским переселенцам арендовать жилье в Венгрии?

Как беженец или лицо, нуждающееся в дополнительной защите, а также как лицо со статусом с запретом на отображение (гуманитарная защита), вы можете провести до 30 дней в центре-убежище после получения решения о статусе. По истечении 30 дней иммиграционный орган (Национальное управление полиции по иностранцам, которое на венгерском языке называется «OIF») присылает вам письменное заявление о том, что вам нужно покинуть центр.

В течение этих 30 дней среди других задач – таких, как получить необходимое удостоверение личности, медицинское страхование и последующие документы – вам нужно будет найти жилье. В этом вам помогут социальные работники центра.

https://help.unhcr.org/hungary/uk/living/

Как утроить ребенка в детский сад/школу в Венгрии?

Семьи, подающие документы на получение убежища в стране, могут отдавать своих детей в местные детсады и школы. Ученики средней школы также смогут сдать выпускные экзамены в Венгрии. Некоторые студенты университета могут продолжить обучение здесь, поскольку Печский университет и Университет Корвина в Будапеште предложили эту возможность.

Сюда также могут ходить украинские дети, не зарегистрированные для получения статуса убежища, но имеющие разрешение на жительство более трех месяцев.

https://help.unhcr.org/hungary/uk/help/education/

Как украинцам устроиться на работу в Венгрии?

Если вы имеете статус беженца или дополнительную защиту, у вас есть такие же права, как и у венгров по трудоустройству (за исключением работы в государственном секторе и работ, требующих венгерского гражданства). Важно, что вам не нужно отдельное разрешение на работу.

Если вам необходим совет, как и где искать работу, писать заявки, резюме и мотивационные письма, а также если вам нужна консультация по вопросам трудовых прав и законодательства, вопросам занятости и безработицы и различных организаций, обратитесь в:

https://menedek.hu/en/contact

https://nextstepeu.org/contact/

https://vakula.club/robota-za-kordonom/robota-v-ugorshchini

Благотворительную организацию Kalunba, отправив электронное письмо по адресу kalunbameeting@gmail.com.

Полезные ресурсы и группы:

https://invite.viber.com/

https://www.facebook.com/groups/302211538565433/

https://help.unhcr.org/hungary/uk/ukraine-arrivals/

https://t.me/hungaryua

https://t.me/HUvolunteerswithUA

https://uk-ua.facebook.com/groups/103974749707655/

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