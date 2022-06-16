Закон о языке 2022: новые нормы начинают действовать с 16 июля – о чем там

С 16 июля 2022 года вступает в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», регламентирующих использование государственного языка в сети Интернет и языки интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах. Об этом на официальной странице Facebook сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Что регламентируют новые части Закона?

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1. Любой товар, на котором установлена ​​компьютерная программа – от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки, должен быть «локализован» для реализации в Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или вид панели управления с обычными кнопками.

2. Все интернет-ресурсы (вебсайты, страницы в соцсетях, ютюб-, вайбер-, телеграмм-каналы, мобильные приложения и т.д.), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет- ресурсы должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей в Украине по умолчанию. Украинскоязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, реализующего продукцию в Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но достаточная для того, чтобы пользователь из Украины мог полностью понимать цель деятельности данного субъекта.

«Стоит подчеркнуть, что субъекты хозяйствования, осуществляющие обслуживание украинских потребителей в сети интернет (интернет-магазины, интернет-каталоги и т.д.) уже с 16 января 2021 обязаны размещать на соответствующих интернет-ресурсах информацию о товарах и услугах на государственном языке . Однако отныне они обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, который должен быть основным (местить максимальный объем информации) и загружаться по умолчанию», — сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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По его словам, отсутствие украиноязычной версии информационного интернет-ресурса после 16 июля 2022 года может означать сознательное нарушение его владельцем требований закона о государственном языке или факт отсутствия государственной регистрации средства массовой информации и/или владельца как субъекта предпринимательской деятельности.

«Это, в свою очередь, будет означать намерение владельца интернет-ресурса находиться вне правового поля Украины и вызвать обоснованное недоверие к опубликованной на ресурсе информации», — подчеркнул Уполномоченный.

Также с 16 июля 2022 Уполномоченный по защите государственного языка сможет налагать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других физических лиц, которые будут нарушать Закон.

Размер штрафа составляет от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение будет налагаться штраф от 8500 до 11 900 грн.