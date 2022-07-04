Как оформить ВПЛ в приложении Дія: Пошаговая инструкция и служба поддержки

Многие украинцы, подавшие заявку на получение статуса ВПЛ через Дія еще в апреле, до сих пор не получили выплаты. Более того – в течение почти всего мая услуга «Оформление статуса ВПЛ» исчезла из приложения, но на днях появилась снова. Как проверить, сохранилась ли ваша заявка и условия получения выплат для ВПЛ, читайте в материале.

Чтобы проверить, какой статус вашей заявки на получение статуса ВПЛ и выплат, нужно обновить приложение «Дія» и зайти в раздел «Услуги». Там выбрать «Оформление помощи для ВПЛ», и вы увидите статус вашей заяки.

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До сих пор у многих статус «Обработка», и это означает, что заявка подана, и выплаты вы получите. Точных дат, когда все выплаты окажутся на картах, пока нет.

А чтобы вы проверили, правильно ли все оформили, или могли легко подать заявку на получение статуса ВПЛ, если не делали этого раньше, мы собрали официальные ответы от «Дія» на самые популярные вопросы.

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Какие условия для оформления помощи для ВПЛ в Дія?

Если вам пришлось покинуть дом из-за военных действий, можете получить справку переселенца и выплату 2000 грн. на карту ЄПідтримка ежемесячно.

Когда вы получите деньги?

Если вы оформили статус ВПЛ, ваша заявка отправляется для ожидания выплаты. Срок зачисления средств зависит от того, когда Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк. Как только это произойдет, средства будут зачислены на счет, указанный при подаче заявления. Ожидайте уведомления от банка о зачислении средств на карту ЄПідтримка.

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Как получить через Дія взрослому помощь ВПЛ?

Перейдите в раздел Услуги и выберите Статус ВПЛ. Введите текущее местоположение. Подтвердите геолокацию (проверьте, что она включена на вашем устройстве). Выберите банковский счет (проверьте, чтобы он был открыт). Выберите необходимую помощь. Оставьте контактные данные.

После чего следует ожидать назначения статуса ВПЛ.

Как получить через Дія ребенку помощь ВПЛ?

Перейдите в раздел Услуги и выберите Статус ВПЛ. Выберите свидетельство ребенка, которому нужно назначить статус ВПЛ. Проверьте всю информацию и отправьте запрос.

После чего следует ожидать назначения статуса ВПЛ.

Возможно ли оформить выплаты через Дія, если вы уже получили статус ВПЛ?

Если вы уже получили статус ВПЛ и состоите на учете, то в таком случае помощь будет изменена автоматически. Денежные средства будут засчитываться на уже существующий социальный счет. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, рекомендуем обратиться в органы социальной защиты населения.

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Можете ли вы получить выплаты для ВПЛ, если находитесь за границей?

Нет. Для того чтобы оформить услугу нужно находиться в Украине. Поскольку это один из шагов подтверждения условий для получения помощи.

Поэтому граждане, выехавшие за границу, не могут подать заявление на получение статуса ВПЛ.

Услуга доступна до конца военного положения.

Больше ответов вы можете получить в официальном боте поддержки Дія в Телеграмм.