Украинский борщ внесен в список наследия ЮНЕСКО

Наконец-то не будет больше никаких споров – борщ – украинский! Он вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране

Соответствующее решение было принято 1 июля на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

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«Культуру приготовления украинского борща» в Список ЮНЕСКО внесли по инициативе Минкульта, эксперта Марины Соботюк и звездного повара Евгения Клопотенко.

– Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что «книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить» и вообще наш борщ – это «проявление экстремизма и нацизма», это «проявление экстремизма» теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО, – говорит Ткаченко.

В марте 2021 года Минкульт внес на рассмотрение ЮНЕСКО номинационное досье по отношению к украинскому элементу «Культура приготовления украинского Борща», который должны были внести в репрезентативный список. Этот вопрос должны были рассмотреть в 2023 году, но из-за войны войны против Украины наше культурное наследие было под угрозой со стороны агрессора. Поэтому украинскую номинацию решили включить в другой перечень: список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий срочной охраны.

Россияне много раз пытались присвоить украинский борщ себе. Наверное, охрана ЮНЕСКО их не остановит, ведь нравственные и человеческие нормы для них «ничто», но теперь весь мир точно знает, что борщ – украинское блюдо.

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