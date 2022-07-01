Новым омбудсменом по правам человека назначен Дмитрий Лубинец

Парламент избрал нового уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Им стал нардеп Дмитрий Лубинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

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За соответствующее решение проголосовали 250 парламентариев.

– После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, – написал Железняк.

Голосование по фракциям:

Слуга народу — 181

Європейська солідарність — 0

Батьківщина — 10

Платформа за життя та мир — 14

За майбутнє — 9

Голос — 8

Довіра — 12

Відновлення України — 3

Внефракционные — 13

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец в 2019 году был избран в Верховную Раду Украины 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы «За майбутнє». Он также был депутатом Совета предыдущего созыва – от «Блока Петра Порошенко».

Впоследствии Лубинец был назначен на должность председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

У Дмитрия есть жена Янина Любинец и двое детей.

Фото — Facebook

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