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Новым омбудсменом по правам человека назначен Дмитрий Лубинец

Новым омбудсменом по правам человека назначен Дмитрий Лубинец

Парламент избрал нового уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Им стал нардеп Дмитрий Лубинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

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За соответствующее решение проголосовали 250 парламентариев.

– После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, – написал Железняк.

Голосование по фракциям:

  • Слуга народу — 181
  • Європейська солідарність — 0
  • Батьківщина — 10
  • Платформа за життя та мир — 14
  • За майбутнє — 9
  • Голос — 8
  • Довіра — 12
  • Відновлення України — 3
  • Внефракционные — 13

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец в 2019 году был избран в Верховную Раду Украины 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы «За майбутнє». Он также был депутатом Совета предыдущего созыва – от «Блока Петра Порошенко».

Впоследствии Лубинец был назначен на должность председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

У Дмитрия есть жена Янина Любинец и двое детей.

Новым омбудсменом по правам человека назначен Дмитрий Лубинец

Фото — Facebook

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