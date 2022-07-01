Польша прекращает выплату пособий беженцам из Украины

Польша прекращает выплачивать пособие беженцам из Украины
Про це пише Rzeczpоspolita.
Речь о ежедневном пособии в 40 злотых (около 276 грн), которые выделялись на питание и проживание. Данные выплаты продолжатся только для многодетных семей, беременных женщин и лиц с инвалидностью.
Решение правительства продиктовано очень большими расходами на содержание беженцев и желанием стимулировать их к поиску работы.
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