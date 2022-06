Как уехать от войны в Италию? Маршруты, условия и полезные ссылки

Российский агрессор продолжает вести беспощадную войну против Украины, поэтому многие украинцы в поиске безопасности вынужденно покидают свои дома, страну и отправляются за границу. Кто-то остается в приграничных с Родиной странах, а кто-то продвигается дальше. Одной из стран ЕС, предоставляющей убежище украинцам, бегущим от войны, является Италия. Поэтому давайте разберемся, как попасть в Италию, сколько и в каком статусе там можно находиться, и чего ждать от правительства.

Куда идти для регистрации в Италии?

В зависимости от региона, в который вы прибываете, заполните форму посольства/консульства Украины в Италии.

Для регионов Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZ2BA5TeK2XVqNeT4XJW72ZGdHcokPE65fzEiOi2uozyG3w/viewform.

Для регионов Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle D’Aosta, Veneto – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/viewform?fbclid=IwAR0y2Esix-_pN_SWeKnFaBMoHXu-0AZxpYK3eeHqZGMVhhWMI-2hkpV2wLo.

Для Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0rLa4XUiw8iDetZinZAiglv-HdYDRGV9meNrNCFaAYOOQOg/viewform.

В течение 48 часов после въезда в Италию в отделении санитарной службы (ASL) по месту жительства сделайте тест на обнаружение SARS-CoV-2. В том же отделении санитарной службы получите код STP (или карту SSR для детей и беременных женщин) – это даст доступ к системе медицинского обслуживания. В течение пяти дней после сдачи теста необходимо соблюдать режим самонаблюдения с обязательным ношением маски типа FFP2.

В течение 8 дней после въезда в Италию сообщите местным органам о своем присутствии на территории (Dichiarazione di presenza). Для этого обратитесь в любое представительство полиции (Polizia di Stato: Questura/Commissariato). В отделении полиции (Polizia di Stato: Questura/Commissariato) выясните порядок оформления вида на жительство в Италии (Рermesso di soggiorno) в случае воссоединения семьи/предоставления запроса на гуманитарную защиту и т.д. Поинтересуйтесь, можно ли назначить встречу для подачи документов для оформления вида на жительство.

Какие права есть у украинских переселенцев в Италии?

Жителям Украины, которые вынуждены спасаться от войны, предоставляется временная защита, которая действует в течение одного года с возможностью продления на следующие шесть месяцев дважды (т.е. максимум еще на один год) и обеспечивает право на проживание, медицинское обслуживание, доступ к жилью, рынку труда и образованию. Гражданам, прибывшим в Италию до начала агрессии России против Украины и чей срок пребывания на законных основаниях на территории Италии истекает, необходимо обратиться в ближайшее отделение миграционной службы (Questura) с ходатайством продлить срок пребывания (задекларировать свое присутствие) или оформить временное разрешение на проживание. В случае любых сомнений в вашем пребывании в Италии вы всегда можете обратиться в Главное отделение полиции – иммиграционную службу (Questura) или в ближайший к вам комиссариат государственной полиции.

Сообщества для диаспоры украинцев:

https://www.facebook.com/groups/354776636844/

https://www.instagram.com/ukraintsi_v_italii/

https://t.me/dodomu_italia_ucraina

Что нужно учесть при въезде в Италию?

Документы:

Проверьте наличие и подлинность своего загранпаспорта. При необходимости обратитесь в Посольство Украины в Риме или Генеральные консульства Украины в Милане или Неаполе: Посольство Украины в Италии (консульский отдел) +393519886823 Roma, via Monte Pramaggiore, 13; Генеральное консульство Украины в Милане +393487254038 Milano, via Ludovico di Breme, 11; Генеральное консульство Украины в Неаполе +393277364822 Napoli, via G.Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int. 5-6.

Общественный транспорт:

Бесплатно путешествовать по Италии граждане Украины могут в течение пяти дней с момента въезда в страну. Положение предусматривает бесплатный проезд в поездах компании Trenitalia (Group FS), совершающих междугородныеперевозки, евросити и региональные сообщения, а также поездки на морском транспорте и в сети автомагистралей. Для бесплатного проезда следует иметь документы, подтверждающие украинское гражданство и время приезда в Италию. Также в Италии украинцы могут бесплатно перемещаться на автобусах MarinoBus и Flixbus. До 30 апреля все линии общественного транспорта, которыми управляет компания Autoguidovie, доступны для граждан Украины бесплатно. Чтобы получить доступ к услуге и в случае проверок необходимо будет предъявить документ-удостоверение.

Связь и интернет в Италии

Telecom Italia дает украинцам возможность бесплатно пользоваться безлимитным интернетом и неограниченными звонками в течение недели. Активировать услугу и купить карту можно в одном из магазинов TIM или позвонив по номеру 119.

Своим абонентам в Италии Vodafone предлагает 1000 минут бесплатных звонков + неограниченные SMS и видеозвонки в течение следующих двух месяцев. Также компания Vodafone Italy пообещала раздать 200 SIM-карт и 200 мобильных телефонов для прибывших в Италию украинских беженцев. Неизвестно, сколько карт уже раздали.

Оплатить услуги операторов можно в большинстве крупных супермаркетов. Вместе с картой оператора там выдадут отдельный чек с кодом, который нужно отправить через SMS. Рассчитаться за связь в банкомате можно только банкоматной картой, а не классической кредитной, выпускаемой итальянскими банками. Некоторые операторы принимают платежи через PayPal.

Пункты приема беженцев в Италии

В Италии созданы центры помощи беженцам. Они расположены в местах наибольшего сосредоточения граждан Украины, вынужденных спасаться от войны.

Рим: телефон горячей линии 800938873;

Регион Лацио: телефон горячей линии 803555 (+390699509292 для звонков из-за границы);

Неаполь: via J. F. Kennedy, 54-Zona Fuorigrotta;

Милан: телефон горячей линии 020202;

Флоренция и Регион Тоскана: +393896674128;

Регион Пьемонте: +393516906640;

Больцано: +393351438701;

Регион Венето: + 393898745065.

Что нужно для аренды жилья в Италии?

Если вы находитесь в Риме и не имеете жилья, вам необходимо обратиться по телефону горячей линии 800938873 или отправить запрос на электронную почту emergenza.ucraina@comune.roma.it. Также можно обратиться в отделения Префектуры в городе, в котором находитесь, объяснив вашу ситуацию и необходимость устройства в принимающих заведениях. Количество доступных социальных или общественных домов в Италии очень ограничено, поэтому аренда частного жилья нередко может стать едва ли не единственным способом найма жилья.

Ссылки:

https://prykhystok.gov.ua/?fbclid=IwAR06Cz6EhRFPN-88CsjQuv4nkHL03_9IqAFoaPxEzymhnkgCntGdxA_ov74

https://www.idealista.it/affitto-case/firenze-provincia/

https://www.immobiliare.it

https://www.subito.it

Как устроить ребенка в детский сад/школу/университет в Италии?

Законодательство Италии предусматривает, что все дети и подростки независимо от их статуса имеют право на образование и обязаны ходить в школу до 16 лет. Это означает, что все дети от 6 до 16 лет, находящиеся на территории Италии, должны быть зарегистрированы в школе и регулярно посещать ее. После получения заявления о зачислении иностранного гражданина школа потребует документы, аналогичные тем, которые требуют для итальянских детей. Обратите внимание, что отсутствие регистрации или предварительного обучения не может помешать ребенку поступить в школу. Заявление на зачисление в школы всех уровней необходимо заполнять онлайн на сайте Минобразования. В случае, если у семьи нет доступа к интернету и/или компьютеру, школа, на которую претендует ребенок, может, по запросу, оказать помощь в регистрации заявления. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте refugee.info.

Лица, достигшие 16-летнего возраста, имеющие действительное разрешение на пребывание, имеют право посещать государственные школы для взрослых на тех же условиях, что и граждане Италии. Учебные занятия для взрослых могут проходить в ночных государственных школах или в образовательных центрах для взрослых в провинциях (Centri Provinciali per l’istruzione degli Adulti – CPIA). Вы можете зарегистрироваться непосредственно в выбранном центре CPIA (для средней школы первой ступени – scuola secondaria di primo grado) или в школе, организующей занятия (для средней школы второй ступени – scuola secondaria di secondo grado). Чтобы поступить в высшую среднюю школу, вам нужна квалификация средней школы низшей ступени (аттестат средней школы – Licenza media), полученная в Италии. Если аттестат получен за границей, документ должен пройти юридическую легализацию. Многие школы позволяют сдать экзамен Licenza media во время посещения вечерних курсов старшей средней школы.

Возможности поступления в университеты для искателей убежища могут быть разными. Лишь несколько университетов позволяют искателям убежища пройти «полную регистрацию» (например, университеты Палермо и Мессины). Чаще всего искателям убежища позволяют зарегистрироваться «условно»: зачисление будет завершено, когда вам предоставят статус беженца в Италии. Если вы ищете убежища, большинство университетов позволят вам посещать занятия и сдавать экзамены, пока вы ждете ответа на ваше заявление о предоставлении убежища. Для того чтобы получить высшее образование или научную степень (диплом), вам необходимо предоставить форму защиты (статус беженца, лица, требующего дополнительной защиты или специальной защиты). Если вы имеете статус беженца, то имеете право на поступление в университет, но могут возникнуть некоторые практические препятствия, в частности, есть ли у вас соответствующие языковые навыки и документы о получении образования или необходимые финансовые ресурсы.

Чтобы помочь беженцам и лицам, нуждающимся в дополнительной защите, большинство университетов в Италии разработали процедуры, согласно которым вас могут освободить от оплаты за обучение. Пожалуйста, свяжитесь с университетом, в который вы хотите поступить, чтобы узнать больше по этому вопросу. Кроме того, в Италии предусмотрены две стипендиальные программы, доступные для беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите:

Стипендиальная программа CRUI

Начиная с 2016 года Министерство внутренних дел и Конференция ректоров итальянских университетов (CRUI) ежегодно предоставляют 100 стипендий беженцам и лицам, нуждающимся в дополнительной защите. Срок сообщения: информацию о выделенных стипендиях публикуют в начале июля. Способ оформления: можно найти информацию о запросе стипендии CRUI на специальном вебсайте или на вебсайте CRUI.

Стипендиальная программа DSU

Министерство образования, университетов и научных исследований (MIUR) ежегодно выделяет гранты на право обучения в университете (DSU). Оплата грантов производится через специальный фонд, который называется «Единый фонд благосостояния студентов и права на обучение». Эти стипендии доступны всем студентам (гражданам Италии и иностранных государств) в зависимости от экономических потребностей и определенных требований к заслугам. Для беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, существуют определенные упрощения, связанные с сертификацией доходов, чтобы продемонстрировать экономическую потребность.

Управление грантами осуществляется на уровне регионов, поэтому условия могут отличаться. Сроки подачи заявления: тендеры обычно открываются в начале июня и открыты в течение всего лета, точные сроки определяются в каждом отдельном регионе. Способ поиска: информацию о предложениях стипендии в вашем регионе или для вашего университета можно найти на вебсайте DSU

Какую денежную помощь оказывают украинским беженцам в Италии?

Каждый месяц беженцы из Украины могут получать 300 евро на содержание каждого взрослого или 150 евро для несовершеннолетних (в течение 3 месяцев) каждому, кто обратился за временной защитой и нашел частное жилье или приют у друзей или знакомых.

Как устроиться на работу в Италии?

Центры занятости могут помочь вам в поиске работы. Однако обратите внимание, что найти работу в Италии может оказаться затруднительно, также большинство вакансий потребует от вас хорошего уровня знания итальянского языка. Чтобы выучить итальянский язык, вы можете бесплатно зарегистрироваться в государственном центре обучения взрослых (CPIA). Вы найдете центр CPIA в каждом итальянском городке. Он включает курсы языковой и социальной интеграции для иностранцев (итальянский уровень L2) и программы, направленные на получение диплома о среднем образовании.

Сайты для поиска работы:

https://www.synergie-italia.it

https://www.adecco.it/offerte-lavoro

https://careers.alispa.it/jobs.php

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/

https://www.subito.it/#anchor-lavori

Если вы живете в центре временного пребывания, попросите у персонала дополнительную информацию о возможностях профессионального обучения и наставничества. Вы также можете связаться по бесплатному номеру для искателей убежища и беженцев (800 905 570 или +393511376335) или обратиться в Службу для беженцев JUMA MAP.

Лайфхаки.

Для беременных

В больнице Ospedale dei Bambini «Vittore Buzzi», которая находится в Милане по адресу: Via Lodovico Castelvetro 32,павильон С, этаж-1, Spazio IV, каждый четверг с 13:30 до 15:30 – бесплатный прием и постановка на учет. Номер телефона для подробной информации: 02 6363.6023/5213. Также беременным женщинам нужно получить карту SSR – оформить ее можно в специальном центре.