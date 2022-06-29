Как работает метро в Киеве во время комендантского часа

Воздушная тревога во время комендантского часа: как работает метро в это время рассказали в официальном ТГ-канале столичного метрополитена.

В случае объявления воздушной тревоги во время комендантского часа следующий алгоритм действий для использования подземных станций метрополитена, как укрытие:

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При входе в метрополитен, как укрытие, обязательно иметь документ-удостоверение личности.

Проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно использовать звонок у входной двери.

Как работает метро Киева и скоростной трамвай сегодня: график работы и схема передвижения

Как метро в Киеве работает ночью

Ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Просим соблюдать правила военного положения.

Напомним, что комендантский час в столице продолжается с 23:00 до 5:00.

График отправки последних поездов здесь

На время воздушной тревоги движение поездов на открытом участке красной линии и проезд поездов через Южный мост на зеленой линии приостанавливается.

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