Как работает метро в Киеве во время комендантского часа

Воздушная тревога во время комендантского часа: как работает метро в это время рассказали в официальном ТГ-канале столичного метрополитена.
В случае объявления воздушной тревоги во время комендантского часа следующий алгоритм действий для использования подземных станций метрополитена, как укрытие:
При входе в метрополитен, как укрытие, обязательно иметь документ-удостоверение личности.
Проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно использовать звонок у входной двери.
Как работает метро Киева и скоростной трамвай сегодня: график работы и схема передвижения
Ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.
Просим соблюдать правила военного положения.
Напомним, что комендантский час в столице продолжается с 23:00 до 5:00.
График отправки последних поездов здесь
На время воздушной тревоги движение поездов на открытом участке красной линии и проезд поездов через Южный мост на зеленой линии приостанавливается.