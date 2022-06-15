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Майже 80 тисяч доларів: Сергій Притула продав колекцію картин на мотиви російсько-української війни

Сергій Притула продав колекцію картин на мотиви російсько-української війни

Усі кошти підуть на купівлю комплексів БПЛА (безпілотний літальний апарат) «Валькірія» вітчизняного виробництва

Залізних пташок для ЗСУ скоро стане ще більше, адже відбувся черговий аукціон Благодійного фонду Сергія Притули разом з аукціонним домом «Дукат». Цього разу продали колекцію з десяти картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни. Виручені кошти підуть на купівлю комплексів БПЛА «Валькірія» вітчизняного виробництва.

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Сергій Притула продав колекцію картин на мотиви російсько-української війни

Найдорожчим лотом стала картина Олександра Ройтбурда «Тривожна мандрівка». На аукціоні за неї виручили 17 тисяч доларів. За 16 тисяч доларів купили роботу Леся Подерв’янського «ВиПерДос», а за 15 тисяч – картину Владислава Шерешевського Smoke on the water.

Сергій Притула продав колекцію картин на мотиви російсько-української війни

– Хочу подякувати щиро всім, хто був з нами. Хочу подякувати щиро всім, хто придбав ці лоти. Хочу подякувати щиро всім, хто віддав ці лоти для аукціону, – підсумував Сергій Притула. – Нагадаю, що 100% зібраних коштів будуть перетворені на комплекси БПЛА «Валькірія». Загалом ми зібрали $79400. Звісно, це не зовсім стільки, скільки хотіли зібрати. Але це «чесна праця» (сміється). Насправді, це дуже хороший внесок! Фактично, сьогодні ми назбирали на перший великий транш. Тож спасибі всім, хто долучився!

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