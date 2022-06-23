Новости Херсона: ВСУ продолжают занимать позиции — самое интересное за сутки

Что действительно происходит возле временно оккупированного Херсона и в самом городе – вопрос, который сегодня беспокоит всех украинцев.

По информации австрийского военного аналитика Тома Купера, сейчас украинские войска пытаются выбить последних россиян из Крещеновки и Золотой Балки. Также, как пишет Том Купер в своей колонке на medium.com, ВСУ вышли на северную сторону Снегиревки и пытаются выбить российских оккупантов из Новопетровцев.

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«Я считаю, что продвижение украинцев в направлении Крыма из южного Запорожья является гораздо лучшей идеей, чем «фронтальное» наступление на Херсон… Так или иначе: последние несколько дней все больше ходит слухов об украинских атаках и продвижении в этой сфере. Говорят, идет наступление в направлении Токмака. Однако пока первые сообщения указывают на нападения на разные части линии фронта. Например, вчера украинцы заняли Павловку и протолкнулись к Егоровке, которая находится к югу от Угледара (и севернее Мариуполя). Это в южном Донецке. На западной стороне этой линии фронта два-три дня назад украинцы освободили Пологи, к югу от Гуляполя», — сообщает Том Купер.

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В сети также «ходит» информация, что украинские войска зашли в Херсон и даже заняли четыре улицы. Эти слухи, которые распространил экс-депутат ВР Виталий Куприй на своей странице в Facebook, оказались фейком.

«Информация о том, что ВСУ зашли в Херсон, не соответствует действительности. Потому что большинство СМИ эту информацию начали вбрасывать, – говорится в сообщении», — сообщили в ТГ-канале «Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

В очередной раз подчеркиваем, что не стоит доверять нероверенной информации и распространять ее в сети!

Мы все с верой ждем хороших новостей из Херсона, но по-настоящему радоваться можно будет только тогда, когда эту информацию сообщат официальные источники.

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