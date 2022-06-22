Служба безопасности Украины опубликовала памятку с полезной информацией о том, что делать во время артобстрелов и залпового огня

Что такое артобстрел?

Артобстрел — это обстрел позиций и объектов противника из артиллерийских орудий (гаубицы, минометы, пушки и т.д.).

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Полномасштабная война в Украине продолжается. Во многих областях страны слышны звуки обстрелов и взрывов, поэтому украинцам жизненно важно внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и при любом намеке на опасность прятаться в укрытие или хотя бы соблюдать «правило двух стен».

Как определить по звуку вид обстрела и правила поведения дома, на улице в укрытии

Опубликован полный список официальных источников информации

Что делать во время обстрела стрелковым оружием, артобстрелов и артиллерийских обстрелов системами залпового огня, читай в информационных руководствах от Службы безопасности Украины: