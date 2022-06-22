Офлайн обучение, новая учебная программа и другие изменения от Министерства Образования в Украине

С 1 сентября Минобразования хочет возобновить офлайн-обучение во всех учебных заведениях Украины. Относительно школ в зоне боевых действий и на линии фронта там восстановление офлайн-обучения будет зависеть от ситуации безопасности.

Что такое офлайн-обучение?

Оффлайн-обучение – это обучение в обычном (физическом) классе или аудитории, а не дистанционное, то есть не через компьютер, планшет или телефон.

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Новая программа с 1 сентября

С нового учебного года в украинских школах изменится программа преподавания истории и всемирной истории, мировой литературы и защиты Украины. Как пишет «Громадське», об этом сообщил заместитель министра образования Андрей Витренко в эфире телемарафона.

По словам Витренко, пока продолжают работать рабочие группы, которые должны до 15 июня создать и передать Минобразования изменения в учебные программы. После этого ведомство введет нововведения.

Некоторые изменения касаются практической направленности предмета «Защита Украины». В частности, так будут рассказывать о разминировании.

— Усилим национально-патриотическое воспитание и отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознавали, что нельзя трогать, что несет для них опасность, – сказал Витренко.

Также изменения будут касаться всемирной литературы. В частности, исключат роман Льва Толстого «Война и мир».

— Все, что воспевает войска рашистов, оно исчезнет из программы, — отметил заместитель.

Однако сейчас продолжаются дискуссии о том, оставлять ли некоторых российских писателей в программах.

Что касается обновления программы «Истории Украины» и «Всемирной истории», министерство должно предоставить методику изучения «взаимоотношений между украинской нацией и «русским миром» на основе исторической правды».

Также МОН проводит аудит мест, которые в случае опасности могут быть использованы в качестве бомбоубежища для учащихся, будут разработаны соответствующие требования к укрытиям и специализированные пути эвакуации к ним.

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