Система ПВО Железный купол: что это, цена, и продаст ли Израиль данное оружие Украине

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призывает Израиль разрешить продажу системы ракетного перехвата «Железный купол»

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на AP. Дипломат хочет, чтобы израильское правительство подкрепило свою словесную поддержку Украине военной помощью.

Related video

– Нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен «Железный купол». Это позволит спасти наших мирных женщин и детей от обстрелов российских ракет. Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности, — отметил Евгений Корнийчук.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он заявил, что Украина хочет купить систему «Железный купол», добавив, что Соединенные Штаты не будут против такой продажи.

США оказывают финансовую поддержку проекту «Железный купол» уже около 10 лет, выделив около 1,6 млрд долларов на его производство и техническое обслуживание. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности.

Что такое «Железный купол»

«Железный купол» – это мобильная всепогодная система противовоздушной обороны. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности, выпущенных на территории Израиля. С момента ее развертывания в Израиле, в 2011 году, система, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской компанией Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности.

Стоимость одной батареи составляет около 50 тыс. долл. и 90 тыс. долл. за одну ракету для нее.

Позиция Израиля

Израиль ограничил свою поддержку Украины гуманитарной помощью. Страна опасается, что помощь Украине в военном отношении повлечет за собой раздражение россии и повлияет на ее военное присутствие в Сирии.

В то же время, разговоры о предоставлении Украине вооружения звучали после того, как глава МИД рф Сергей Лавров сказал, что «Адольф Гитлер имел еврейскую кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Израиль возмутился такими заявлениями, однако после разговора премьера этой страны и президента россии путина израильская сторона сообщила, что путин извинился за слова Лаврова. В россии подобные детали не разглашались. Впоследствии разговоры о предоставлении вооружения Украине в Израиле стихли, а рф заявила, что может вывести все свои войска из Сирии.

Фото Getty Images, ukrrudprom, Facebook

Читай также:

Эпидемия холеры в Мариуполе: что это за болезнь, как распространяется и что говорит Минздрав

Что такое медицинский каннабис, и почему его легализуют в Украине