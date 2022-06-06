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За сколько продали вышиванку президента Украины Владимира Зеленского на благотворительном аукционе

За сколько продали вышиванку президента Украины Владимира Зеленского на благотворительном аукционе

Вышитую рубашку, которую президент Украины Владимир Зеленский одевал в День вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов

Как пишет «Голос Америки», аукцион состоялся в рамках презентации программы United24 в Украинском доме.

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Вышиванку Зеленского приобрела юридическая компания Asters USA. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Соединенные Штаты – это первая страна, в которой состоялась официальная презентация платформы United 24.

Кроме вышитой сорочки Зеленского, на благотворительном аукционе были проданы футболки с подписями Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они играли во время победного матча украинской сборной против команды Шотландии 1 июня.

Также, на аукционе продали известную керамическую кружку в форме петуха, аналогичную тому, который уцелел на шкафчике в обстрелянном россиянами жилом доме в Бородянке Киевской области.

За сколько продали вышиванку президента Украины Владимира Зеленского на благотворительном аукционе

Что известно о вышитой рубашке

Вышиванку прямого цвета милитари с дубовым орнаментом от бренда Etnodim выбрали для главы государства его стилисты. Пока на сайте приобрести ее невозможно, вскоре украинцы смогут купить вышиванку «как у президента» за 3200 гривен. Это новая коллекция, еще не поступившая в продажу.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Фото — Instagram, Голос Америки

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