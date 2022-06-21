Что такое «Триморье» и зачем Украине этот статус

Украина получила статус партнера-участника «Триморья». Страны-участники Инициативы трех морей создали новый формат партнерства и предоставили Украине статус партнера-участника. Об этом объявил президент Польши Анджей Дуда на саммите стран «Триморья»в Риге.

Раньше президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать участницей Инициативы трех морей, которую называют «Триморье». Об этом он заявил на саммите проекта, выступая по видеосвязи.

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«Мы предлагаем: первое – Украина должна быть участницей инициативы Трех морей. Это неправильно, что наше государство осталось вне этой инициативы. Мы должны найти формат, в котором мы могли бы реализовать присоединение. Достаточно только одного взгляда на географическую карту нашего региона, чтобы понять, что только с Украиной все другие страны могут реализовать свой потенциал: экономический, инфраструктурный, потенциал социальных связей между нашими странами, людьми и исторические основы жизни в нашем регионе», — сказал президент.

Что же такое «Триморье»?

«Триморье» – это Инициатива трех морей, то есть создание партнерского блока от Балтийского до Черного и Адриатического морей, направленное на углубление интеграции стран Центральной и Восточной Европы. Проект был начат в 2015 году президентами Польши Анджеем Дудой и Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

В настоящее время он объединяет 12 стран Центрально-Восточной Европы, являющихся членами ЕС: четыре страны Вышеградской группы, страны Балтии, Австрию, Хорватию, Румынию, Словению и Болгарию.

Украина и «Триморье»

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, без независимой Украины Инициатива трех морей не будет возможна, именно поэтому важно приобщить Украину к этому формату сотрудничества.

С важностью включения Украины в «Триморье» согласен и президент Украины Владимир Зеленский. Он выдвинул несколько предложений, в частности, усиление трактовки сотрудничества в рамках «Триморья».

«Каждая сфера, которой мы можем заниматься вместе, в рамках этой инициативы — действительно о безопасности, и, прежде всего, это логистика», — сказал Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день связь с миром Украины обеспечивают именно государства «Триморья» — поставки оружия для Украины, поставки горючего, сохранение жизненно важных транспортных потоков, зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия, миграция людей.

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«И так же Триморью суждено стать эффективным тылом для любой страны нашего региона, если и ей тоже, не дай бог, грозит россия. Когда приходит враг, все важно: дороги, железная дорога, порты, энергосистема, скорость на границах, даже привычка работать вместе. Вот почему наша обязанность усугублять связи на этом пространстве. Именно эти связи – это наша безопасность в конце концов», — сказал президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет разветвленную сеть поставок газа, мощные газовые хранилища в регионе. Поэтому в сотрудничестве с соседями, используя мощность интерконнекторов Польша-Словачина, Польша-Украина, а также имеющиеся в регионе СПГ-терминалы, нам удастся удовлетворить потребности всех стран «Триморья».

Также, отметил Зеленский, после присоединения энергосистемы Украины к энергосистемам ЕС, украинский экспорт электричества может помочь странам инициативы Трех морей стать полностью независимыми от российского энергетического давления.

Четвертое предложение – присоединение Украины к автотранспортному маршруту Via Carpatia, где Украина могла бы играть роль одного из логистических центров. Кроме этого, по словам Президента, Украина готова интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть, в частности через железнодорожную линию Варшава-Киев и выход в железнодорожный коридор Rail Baltica. Украина и дальше будет работать над расширением пунктов пропуска на границе нашего государства.

Пятое предложение от Зеленского – поддержка со стороны Украины инфраструктурных проектов в сфере диджитализации, усиления региональных цифровых связей.