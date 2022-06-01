Украине необходимо дальнобойное оружие, чтобы защитить свои территории

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что администрация президента Джо Байдена «с первого дня ясно дала понять», что предоставит Украине оборонное оружие только для борьбы с россией

Об этом она заявила на брифинге в ООН, пишет «Европейская правда» со ссылкой на CNN.

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— Мы не предоставляем ни одного оружия, которое позволило бы украинцам атаковать россию с территории Украины. И президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся становиться участниками войны, но мы будем поддерживать усилия Украины по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, — заявила Томас-Гринфилд.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу заявил, что призывы Украины предоставить оружие дальней дальности направлены на защиту территории Украины, а не атаку территории россии, как она сделала с Украиной.

– Нас не интересует, что происходит в России… Нас интересует только наша собственная территория в Украине, – об этом он рассказал в комментарии Newsmax.

Фото — Getty Images, Newsmax

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