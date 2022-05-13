Владимир Зеленский о путине, Макроне и россии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что владимир путин не сможет сохранить лицо

Однако, по мнению Зеленского, путину нужно подумать о том, как сохранить россию. Об этом он заявил в интервью итальянскому каналу Rai 1.

– Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. И, честно говоря, я не думаю о том, что в будущем будет с этим человеком. Мне кажется, что там нужно думать, что будет в будущем с россией. Я, как президент Украины, прежде всего думаю, что будет у нас, – рассказал Зеленский.

По мнению нашего президента, эта война сделала границу между нами и соседом не только территориальной, но и исторической.

– Сохранить лицо? Ему нужно, я считаю, сохранить его государство… Сохранить страну, они должны сохранить то, что было построено еще до них 100-200 лет назад, – поделился своим мнением президент Украины.

«Макрон предлагал уступить суверенитет Украины»

Также Владимир Зеленский рассказал несколько интересных моментов о президенте Франции Эммануэле Макроне.

– Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо путина… Мне кажется, это не очень корректно, — заявил президент в интервью итальянскому телеканалу Rai.

Фото — Instagram

Читай также:

Евровидение 2022 финал: кто прошел и порядок выступления участников

Комендантский час в Киеве и Киевской области меняется