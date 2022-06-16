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Украинские изобретатели создали «плащ-невидимку» для военных на передовой

Украинские изобретатели создали плащ-невидимку для военных на передовой

Проект, который спасет жизнь украинских военных, доверили представлять певице Наталье Могилевской

«Сupol» от украинских изобретателей – это уникальная суперзащита от тепловизоров. Разработка представляет собой защитный костюм-плащ, блокирующий излучение тепла и делающий бойцов незаметными для врага.

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«Такого нет еще в Украине! Благодаря куполу снайпер может не менять место дислокации по 3-4 дня, – рассказала Могилевская в своем Instagram. – Уже несколько партий плащей были отправлены на фронт при нашей поддержке с фондом Елены Масориной, работающей над их разработкой и поставкой в ​​зону боевых действий. К нам уже присоединились «95 квартал», Коля Серга, но наших средств не хватает, а запросов очень много. Поэтому мы ищем спонсоров и меценатов и всех желающих присоединиться к нашему делу».

Украинские изобретатели создали плащ-невидимку для военных на передовой

Певец и телеведущий Коля Серга, защищающий родную Одессу, уже протестировал на себе уникальный супер-плащ и отметил качества защитного костюма:

«Я благодарен Наталье, которая подарила мне этот плащ. От очень необходим! Его не видят в тепловизоре. Да, он большой, тяжелый, как настоящий функциональный прибор, который позволяет быть не замеченным с высоты беспилотника».

 

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Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

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