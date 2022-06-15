Вина уцелевшего: что это, симптомы, как избавиться

Что это?

Вина уцелевшего – это вид вины, которая развивается у людей, переживших ситуацию, угрожающую жизни.

Некоторые чувствуют вину за то, что выжили или находятся в безопасности, когда другие умирают. Кто-то может рассуждать о происходящих событиях, мол, что они могли или должны были сделать, что (по их мнению) изменило бы результат.

Симптомы вины уцелевшего:

Психологические

— чувство беспомощности

Related video

— отсутствие мотивации

— навязчивые мысли о событии

Физиологические:

— изменение аппетита

— трудности со сном

— головная боль

— тошнота или боль в животе

Бесплатная консультация врача: номера телефонов украинских медиков

Как не стать жертвой дезинформации: 10 советов

Что с этим делать?

– Позвольте себе грустить. Это нормально. Не давите на себя тем, что кому-то, как вы считаете, труднее.

— Сделайте что-нибудь для других. Это может быть координаторская работа или просто психологическая поддержка. Бояться вместе легче. Для художников: рисуйте – все, что видите и чувствуете. Вы документируете историю.

– Вспомните, что привело к этому. На нас напала Россия. Это не ваша вина. Смещение внимания на внешние переменные, создавшие ситуацию, может помочь вам избавиться от самообвинений.

— Практикуйте самопрощение. Прощение себя может помочь вам двигаться вперед и восстановить положительное мировоззрение.

— Чувствовать себя счастливым от собственной удачи и одновременно оплакивать судьбу других – это нормально.

Война закончится, поэтому важно получить помощь, если с этим чувством справиться самостоятельно слишком трудно. Это может быть симптомом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Важно отметить, что люди могут испытывать вину уцелевшего, не имея посттравматического стресса. Они также могут испытывать посттравматический стресс, не чувствуя вины.

Нам тяжело. Всем. Но мы вместе, у нас невероятные ВСУ и прекрасная страна. Нам всем миром ее восстанавливать. Слава Украине!