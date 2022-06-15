Леся Никитюк ищет работу для вынужденных переселенцев

Ведущая Нового канала продолжает помогать людям, которым пришлось покинуть свои дома из-за военной агрессии россии

Полномасштабная война, развязанная россией, так или иначе изменила жизнь каждого украинца. На головы людей посыпались десятки новых проблем — поиски жилья и работы в относительно безопасных областях, переживания за родных и близких, которые находятся на оккупированных территориях… Но как бы ни было сложно, украинцы берут себя в руки и помогают друг другу пройти этот нелегкий период. Не стоит в стороне и ведущая Нового канала Леся Никитюк. С первых дней марта она обустроила центр для вынужденных переселенцев в Хмельницком, ищет для них жилье и работу.

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– Хмельницкий! Мои дорогие люди! Хочу попросить, если у вас есть вакансии на любую работу, напишите нам! Многие переселенцы готовы делать что угодно! Под мою личную ответственность, – заверила Леся.

Сообщить о вакансии можно на Telegram-канал Координационного центра Леси Никитюк: https://t.me/LNCC_ukraine. Чтобы вакансия появилась на канале, напишите все детали и условия трудоустройства: @ye_dopomoha. Также в центре можно попросить о помощи – оставить объявления о поиске жилья, одежды, предметов гигиены и любых других вещей. Пишите сюда: @treba_dopomoha.

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— Меня в комментах постоянно упрекали: «Что ты об этом Хмельницком?» Вот такой крутой Хмельницкий. Этот город сейчас – транзитная зона. Кто-то здесь проездом, кто-то находится ночь-две, какая-то часть остается. Более 100 временных приютов для переселенцев работают только в Хмельницком и еще столько же в области, – добавила ведущая Нового канала.