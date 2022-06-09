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Оккупанты собираются разминировать Мариуполь пленными украинцами

Оккупанты собираются разминировать Мариуполь пленными украинцами

Оккупанты рассматривают способ «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля

Для этого рашисты даже выдумали новый термин: «разминирование естественным методом». О таких ужасных намерениях захватчиков свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры, опубликованные СБУ.

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— Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или огороду Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя, — говорит своему коллеге военнослужащий фсб рф с позывным «Каспием».

Уверяет, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей: «Тор» (сотрудник фсб рф) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… Наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать».

Механизм – то есть, где содержать и как кормить «рабочую силу», чтобы она помогала его кровожадной «семье», – объяснили в СБУ.

Фото — Маріупольська міська рада

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