Оккупанты собираются разминировать Мариуполь пленными украинцами

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Оккупанты рассматривают способ «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля
Для этого рашисты даже выдумали новый термин: «разминирование естественным методом». О таких ужасных намерениях захватчиков свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры, опубликованные СБУ.
— Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или огороду Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя, — говорит своему коллеге военнослужащий фсб рф с позывным «Каспием».
Уверяет, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей: «Тор» (сотрудник фсб рф) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… Наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать».
Механизм – то есть, где содержать и как кормить «рабочую силу», чтобы она помогала его кровожадной «семье», – объяснили в СБУ.
Фото — Маріупольська міська рада
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