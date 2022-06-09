Пострадавшие в Буче получат временное жилье: дома-контейнеры на солнечных батареях (ВИДЕО)

Те, кто потерял свое жилье в Буче из-за нападения россиян, смогут получить временное жилье при поддержке инвесторов

Как рассказали в Бучанском городском совете, речь идет об экспериментальных домиках от БФ «Домик».

Related video

Временные помещения будут размещаться на разрушенных и не подлежащих восстановлению помещениях. Это 4 квадратных метра для проживания до 4 человек из переработанного вторичного сырья и солнечными панелями. Такие домики могут собрать через две недели или даже быстрее.

Дома полностью оборудованы для жизни: две кровати на двух человек, большой шкаф, кухонная мебель, сантехника, розетки, кондиционер, освещение, бытовая техника и санузел.

Горсовет приглашает инвесторов, готовых поддержать проект и тех, кто потерял собственное жилье.

Фото — Getty Images

Читай также:

Эпидемия холеры в Мариуполе: что это за болезнь, как распространяется и что говорит Минздрав

Офлайн обучение, новая учебная программа и другие изменения от Министерства Образования в Украине