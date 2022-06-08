Как победить зависимость от новостей? Советы психолога

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Психолог и ведущая «Ранку у великому місті» (ICTV) Юлия Зорий посоветовала, как не перегружать себя информацией во время войны
За три месяца полномасштабной войны украинцы успели просто прикипеть к своим гаджетам и экранам телевизоров. Многие даже не могут выполнять повседневные дела, не проверяя, что пишут в телеграм-каналах, каждые несколько минут. Но зависимость от новостей можно победить. Как это сделать, рассказывает психолог и ведущая «Ранку у великому місті» (ICTV) Юлия Зорий во втором выпуске digital-проекта «Что делать, если…?» от Нового канала.
– Желание постоянно читать новости в стрессовых ситуациях – это иллюзия контроля. Я знаю, что происходит, а соответственно, контролирую ситуацию. Вообще иллюзия контроля – это склонность людей несколько преувеличивать свою способность контролировать события и результаты, на которые вы вряд ли повлияете. Но с другой стороны, эта иллюзия контроля выполняет защитную функцию. Она снижает тревожность, придает силы и оптимизм. Но только на время, потому что это таки иллюзия, – подчеркнула Юлия Зорий.
Как же можно распознать зависимость от новостей?
Симптомы:
– раздражительность после просмотра новостей;
– нарушение сна;
– нарушение концентрации внимания;
– физическое и психическое истощение.
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Как только вы обнаружили зависимость от новостей, попробуйте избавиться от этой пагубной для вас привычки:
Смотрите второй выпуск digital-проекта «Что делать, если…?» от Нового канала, посвященный зависимости от новостей, по ссылке.