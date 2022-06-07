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Статус беженца для украинцев: что это и стоит ли его оформлять

Статус беженца для украинцев 2022: что дает и стоит ли его оформлять

Жестокая война, развязанная Владимиром Путином, заставила многих украинцев уехать за границу. Государственная пограничная служба сообщает, что большая часть людей выехали в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову, которая не входит в ЕС. Кроме этих стран приютят украинцев еще Чехия, Литва, Германия, США, Португалия.

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Перейдя границу, украинцам не обязательно сразу оформлять статус беженца. У тех, кто убегает от войны, есть несколько вариантов. О них говорим дальше.

1. Право на законное пребывание до 90 дней в странах ЕС. Институции рекомендуют не спешить подавать заявку на беженство, если у вас есть где остановиться и финансовые возможности.

2. Механизм временной защиты, призванный снизить бюрократические процедуры до минимума и ускорить процесс (уточняйте в зависимости от страны) предусматривает:

— получение вида на 1 год на проживание на период временной защиты.
— доступ к работе. Требования о 6 месяцах в этом случае нет.
— доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне с гражданами страны пребывания.
— снабжение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);
— доступ к социальному обеспечению и медицине;
— возможность получить статус беженца в будущем.

3. Статус беженца (только в той стране, границу которой вы пересекли).

Статус беженца – это правовой институт, созданный с целью предоставления защиты и помощи людям, которым грозит преследование в их странах проживания. Беженцы и лица, ищущие убежище, обладают рядом прав, которые закреплены в Женевской конвенции и национальном законодательстве каждой страны. Обычно это право оставаться в стране (временно или бессрочно), право на получение жилья и социальной помощи, право на участие в интеграционных программах, обучение, работу и воссоединение семьи. Женевская конвенция не регулирует процедуру представления и рассмотрения ходатайства от лица, ищущего убежище. Эти процедуры значительно разнятся в разных странах, в том числе внутри Европейского Союза.

Где подать заявку на получение статуса беженца?

— во время въезда в страну. Уведомить офицера пограничной службы.
— Если на пункте пересечения границы большие очереди, спросите, где найти ближайшее отделение Пограничной службы.

Важно знать:

  1. Процесс получения статуса беженца может занять в среднем около 6 месяцев. В этот период необходимо сдать свой паспорт соответствующим институтам.
  2. В течение первых шести месяцев после подачи заявки нет права работать. Если не предоставили статус беженца в течение 6 месяцев, есть право получить справку для работы.

Статус беженца гарантирует:

— вид на жительство, который будет действовать как минимум 3 года.
— специальный документ для путешествий между странами ЕС.
— право на трудоустройство и образование.
— право на признание украинских дипломов.
— право на социальное обеспечение и медицинские услуги.

Теперь украинские беженцы будут иметь право жить в ЕС в течение трех лет. Граждане и резиденты Украины могут работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование на срок до одного года, а при длительной войне статус беженца может быть продлен еще на два года.

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