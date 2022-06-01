Потери россии в Украине сегодня — 1 июня 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено

Когда падет Крымский мост? Запущен сайт с обратным отсчетом времени до события

Related video

Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 1 июня 2022 года официально

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 июня 2022 ориентировочно составили:

личного состава – около 30700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1361 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3343 (+41) ед,

артиллерийских систем – 659 (+10) ед,

РСЗО — 207 (+0) ед,

средства ПВО — 94 (+1) ед,

самолетов – 208 (+0) ед,

вертолетов – 175 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 519 (+4),

крылатые ракеты – 120 (+0),

корабли /катера — 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2290 (+15) ед,

специальная техника — 49(+1).

Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Криворожском и Бахмутском направлениях.