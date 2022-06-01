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Потери россии в Украине сегодня — 1 июня 2022: официально от ВСУ

Потери россии в Украине сегодня

Потери россии в Украине сегодня — 1 июня 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено

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Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 1 июня 2022 года официально

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 июня 2022 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1361 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3343 (+41) ед,
  • артиллерийских систем – 659 (+10) ед,
  • РСЗО — 207 (+0) ед,
  • средства ПВО  — 94 (+1) ед,
  • самолетов – 208 (+0) ед,
  • вертолетов – 175 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 519 (+4),
  • крылатые ракеты – 120 (+0),
  • корабли /катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2290 (+15) ед,
  • специальная техника — 49(+1).

Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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