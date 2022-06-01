Почему не удалось спасти «Мрію» и кто в этом виноват

Пилоты так и не получили приказ на эвакуацию от руководства ГП «Антонов», хотя многие авиакомпании уже начали это делать

Для эвакуации «Мрії» и других самолетов ГП «Антонов» с аэродрома в Гостомеле уже был готов аэропорт в Германии, и самолеты готовы были вылететь в любой момент. Однако не было соответствующей команды от руководства «Антонова» — рассказал в интервью «Главкому» командир Ан-225 «Мрії» Дмитрий Антонов.

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– 26 января аэропорт в Лейпциге действительно предложил свои стоянки для всего парка наших самолетов. Для их перемещения нужно было принять решение. Честно говоря, я не знаю, в чем именно были нюансы в его принятии, финансовые или политические. Знаю только, что предложение немцев сразу не было принято украинской стороной, продолжались какие-то переговоры. Наши самолеты могли вылететь из Гостомеля в любой момент, потому что нас были готовы принимать. Кроме Ан-225, на котором заменяли двигатель (и это не было большой проблемой для того, чтобы он взлетел на пяти двигателях), были полностью исправны Ан-26 и Ан-74, – сказал он.

В то же время Антонов подчеркнул, что пилоты не могли сами без команды руководства вывозить самолеты. При этом было много признаков того, что самолеты из Гостомеля необходимо переместить как можно скорее.

– У нас никаких партизанских вариантов вылета нет. Не может быть такого, что летчики сами пришли, сели и улетели. Я не знаю каких-либо деталей переговоров о перемещении самолетов между «Укроборонпромом» и ГП «Антонов». Могу только сказать, что было немало косвенных доказательств того, что переместить наши самолеты из Гостомеля следует как можно скорее. К примеру, другие авиакомпании начинали вывозить свои самолеты со стоянок в Украину, начиная с 15-17 февраля. Еще одно доказательство – действия страховых компаний. С начала февраля нас начали страховать всего на два дня, а начиная где-то с 16 февраля страховали всего на один день, – рассказывает Антонов.

Командир Ан-225 подчеркнул, что для некоммерческого вылета воздушных судов необходима только команда гендиректора ГП «Антонов», разрешение от руководства «Укроборонпрома» для такого решения не обязательно.

– Чтобы самолет вылетел, нужна была команда только генерального директора «Антонова». На некоммерческие перелеты он дает команду. А это был бы технический рейс. А вот на коммерческий рейс Ан-124, состоявшийся 23 февраля, за пять часов до начала полномасштабного вторжения, давал команду директор авиакомпании, – отметил он.

Антонов добавил, что технические рейсы самолетов находятся в ведении ГП «Антонова». По его словам, в этой ситуации «Укроборонпром» мог бы разве «настойчиво советовать» улететь из Гостомеля, или перелететь куда-то еще.

– Но я уверен, что такой команды не было, иначе я даю 99%, что она была бы выполнена. И это даже не команда должна быть, а настойчивый совет. Потому право всех команд и распоряжений самолетами исключительно в ведомстве государственного предприятия «Антонов», – подчеркнул командир Ан-225.

А ранее стало известно, что «Мрію» не эвакуировали потому, что гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев до последнего отрицал возможность войны с россией. Журналист ТК «Эспрессо» Егор Чечеринда опубликовал письмо, которое 23 февраля, менее чем за сутки до вторжения России в Украину, гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев разослал своим подчиненным.

— Я не хочу, чтобы вас охватывала взволнованность, тревога или тем более панические настроения. Этого не должно быть в нашей команде… Я обращаюсь к вам как генеральный директор стратегически важного Государственного концерна «Укроборонпром». Мы продолжаем жить и работать спокойно и уверенно, без паники выполняя свою работу, потому что реальных оснований для нее пока нет. А когда и если они возникнут, я обещаю сообщить об этом прямо. Как и о том, что нам с вами следует делать дальше… Устрашение со стороны россии… мы с вами на это не имеем права реагировать, — говорится в тексте с подписью Гусева.

Фото — Facebook, Getty Images

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