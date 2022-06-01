В Мариуполе оккупанты планируют сносить большую часть домов

Оккупационные власти Донецкой области хотят выгнать людей из их домов в Мариуполе

Будут делать это под видом оценки уровня повреждений зданий, якобы для восстановления сооружений. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Порядок обследования зданий и сооружений, пострадавших в результате боевых действий, подписал глава боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин.

Related video

Петр Андрющенко заявляет, что «оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов». По его словам, два дня мобильные бригады из МЧС россии и военных обходят в Мариуполе уцелевшие квартиры, где проживают люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение.

Людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежития на пр. Строителей, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов, пишет советник мэра Мариуполя. Если нет согласия на переселение, то дают две недели на поиск жилья.

По словам Андрющенко, владельцев построек, которые планируют снести независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить, отвечают, что это не дело оккупационных властей.

— Таким образом, оккупанты воплощают одновременно два сценария: принуждения к депортации в россия и принуждения к работе для людей трудоспособного возраста, — рассказал Андрющенко.

Стоит напомнить — по меньшей мере 90% жилья пострадали от бомбардировок и обстрелов в Мариуполе, а уцелевших домов в городе не было до окончательной оккупации россиянами. Они разрушили его до основания.

Фото — Петр Андрющенко, Маріупольська міська рада

Читай также:

Гражданам Мариуполя начали оформлять российские паспорта

Повторное наступление рф на Киев: возможно ли это?