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«Подумала, що це грім»: Леся Нікітюк пригадала, як відреагувала на початок повномасштабної війни

Леся Нікітюк пригадала, як відреагувала на початок повномасштабної війни

Ведуча Нового каналу розповіла, де була під час початку наступу російської армії на Україну та перших бомбардувань

У ніч на 24 лютого життя кожного українця докорінно змінилося — розпочався повномасштабний наступ росії, на міста летіли ракети та бомби. Багато хто не одразу зміг зрозуміти, що відбувається, та повірити, що війна постукала в їхні двері. Серед таких людей — ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк пригадала, як відреагувала на початок повномасштабної війни

— О п’ятій ранку я прокинулася від шуму й подумала, що це грім. Спросоння мені здалося, що треба швидко встати й закрити вікна на балконі, бо буде дощ, — зізналася Леся в інтерв’ю виданню «УНІАН». — Коли відкрила штори, то побачила спалахи на чорному небі. Вони були далеко, десь у бік Вишгорода. І тоді я зрозуміла, що це не грім. Потім у мене загудів телефон — усі друзі почали писати, що почалася війна, що Київ бомблять. Це було страшно, я до останнього не вірила.

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Нікітюк намагалася вірити в краще, але, на жаль, реальність виявилася значно жорстокішою, аніж ведуча могла собі уявити.

— Я подумала, що хтось помилився, а потім буде просити пробачення. Але цього не сталося. Зрозуміла, що наше життя вже не буде таким, як до цієї ночі, — додала ведуча Нового каналу. — З вікна моєї квартири, яка на 15-му поверсі, було видно, що на дорогах стає дедалі більше машин, і вони рухаються на виїзд з Києва…

Через кілька днів Леся зібралася й поїхала до рідного Хмельницького, де організувала центр для переселенців та включилася у волонтерство. Вона досі допомагає сім’ям, які виїхали з гарячих точок, але вірить — Україна обов’язково переможе, і всі зможуть повернутися у свої домівки.

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