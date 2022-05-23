Леся Нікітюк пригадала, як відреагувала на початок повномасштабної війни

Ведуча Нового каналу розповіла, де була під час початку наступу російської армії на Україну та перших бомбардувань

У ніч на 24 лютого життя кожного українця докорінно змінилося — розпочався повномасштабний наступ росії, на міста летіли ракети та бомби. Багато хто не одразу зміг зрозуміти, що відбувається, та повірити, що війна постукала в їхні двері. Серед таких людей — ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

— О п’ятій ранку я прокинулася від шуму й подумала, що це грім. Спросоння мені здалося, що треба швидко встати й закрити вікна на балконі, бо буде дощ, — зізналася Леся в інтерв’ю виданню «УНІАН». — Коли відкрила штори, то побачила спалахи на чорному небі. Вони були далеко, десь у бік Вишгорода. І тоді я зрозуміла, що це не грім. Потім у мене загудів телефон — усі друзі почали писати, що почалася війна, що Київ бомблять. Це було страшно, я до останнього не вірила. Дарувала усмішки дітям: Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях

Про школу від мера і бойлер від Педана: як Леся Нікітюк облаштовувала центр для переселенців Нікітюк намагалася вірити в краще, але, на жаль, реальність виявилася значно жорстокішою, аніж ведуча могла собі уявити.

— Я подумала, що хтось помилився, а потім буде просити пробачення. Але цього не сталося. Зрозуміла, що наше життя вже не буде таким, як до цієї ночі, — додала ведуча Нового каналу. — З вікна моєї квартири, яка на 15-му поверсі, було видно, що на дорогах стає дедалі більше машин, і вони рухаються на виїзд з Києва…