Леся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях

Ведуча Нового каналу разом з іншими популярними українськими зірками взяла участь у благодійному проекті «Діти — Дітям»

Зіркові гості, танці, співи, розваги, майстер-класи та подарунки — таке свято днями в Чернівцях організував благодійний проект «Діти — Дітям». Українські зірки, серед яких і ведуча Нового каналу Леся Нікітюк, завітали в гості до дітей-переселенців, які наразі мешкають у Чернівцях. Приблизно 1600 малюків змогли відволіктися від війни та провести щасливий і безтурботний день.

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Окрім Лесі участь в акції взяли співаки Позитив і Вадим Олійник, співачка MamaRika, хореографи Женя Кот і Юлія Сахневич, а також ведуча Лілія Ребрик. Місією «зіркового десанту» було подарувати кожному гостю усмішку. І з нею артисти впоралися на всі сто!

— Це дуже важлива й добра ініціатива, головні герої якої – діти! У кожному місті ми запрошуємо місцеву малечу підтримати діток, які були вимушені залишити свої оселі або взагалі втратили домівки. Важливо нагадувати їм, що життя триває, що вони залишаються дітьми. Разом малювати мрії про майбутнє, — розповів один з ініціаторів акції Позитив. — Кожен івент – це маленьке свято: тепле спілкування з улюбленими зірками, танці, майстер-класи, ігрові зони, смаколики та подарунки. Головне – найсуворіший підхід до безпеки дітей, яких ми запрошуємо.

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Проект «Діти – Дітям» заснували Позитив (MOZGI), Василь Котляров (NZK) та Андрій Безкровний (DJ Bloodless). Їхня місія – допомогти дітям-переселенцям з усієї країни адаптуватися на новому місці. Вже відбулося кілька таких зустрічей — у Кам’янці-Подільському, Хмельницькому та Львові.