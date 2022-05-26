Почему россия вывозит украинских граждан и детей из Мариуполя? Объяснение от постпреда ООН в Украине

Россия похищает из Украины детей и перевозит на свою территорию с целью уничтожения украинской нации

Такая информация прозвучала в заявлении Постпредства Украины при ООН Сергея Дворника, пишет Укринформ.

— Похищение по меньшей мере 230 тысяч украинских детей среди 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма, — рассказал Дворник.

Он отметил, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Около 220 тысяч человек потеряли свои дома. Миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн выехали из Украины как беженцы.

– Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предусмотрен как один из успешных результатов войны. Так же как и продовольственный кризис, – отметил Дворник.

Однако, по его словам, россия недооценила готовность помогать, гостеприимство и приверженность украинцам наших соседей и другим друзьям.

— Россия целенаправленно нападает на украинское гражданское население в рамках своей военной стратегии в стиле нацизма, — сказал он.

О целенаправленности жестких действий россии против украинцев свидетельствует и то, что орки отобрали у детей из Мариуполя летние каникулы. Они собираются готовить их к новому учебному году по российской программе. Подробности обо всем этом ужасе читай здесь.

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