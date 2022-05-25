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Взрывы и разговоры о вхождении в состав россии: новости о Запорожье

Взрывы и разговоры о вхождении в состав россии: новости о Запорожье

Так называемый «представитель местной администрации» Запорожья Владимир Рогов заявил, что область якобы хочет быть частью россии

Коллаборант Рогов заявил, что Запорожская область примет курс на вхождение в состав россии «после полного освобождения от украинских националистов», об этом написали пропагандистские «РИА Новости».

– Будущее в Запорожской области может быть только одно – оно должно быть в составе россии, должно стать полноценным субъектом российской федерации. Нам не нужные серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью россии, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет, – заявил коллаборант.

До сих пор сложно представить, как язык вообще поворачивается такое говорить. Напомним, сейчас часть Запорожской области оккупирована россиянами.

Владимир Рогов – в прошлом соратник Олега Царева и один из организаторов «антимайдана» в Запорожье. В сентябре 2014-го в процессе обмена пленными он оказался в россии, где регулярно выступал в медиа как глава «Комитета по госстроительству Новороссии» и лидер движения «Славянская гвардия», а также собирал помощь для так называемых «ДНР» и «ЛНР ». В марте 2022 года он стал называть себя членом «военно-гражданской администрации Запорожской области».

Обстрелы Запорожья

Утром 25 мая российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну сбило ПВО. Об этом сообщила Запорожская ОВА. К сожалению, три ракеты попали в два района Запорожья: били по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе.

Взрывы и разговоры о вхождении в состав россии: новости о Запорожье

К тому же, в частном секторе повреждено, по меньшей мере, 62 дома. По состоянию на 8 утра известно об одной погибшей гражданке и троих раненых.

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